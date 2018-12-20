Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ и закупить новую технику по плану ввода газовых заправок в регионах
Об этом пишет РБК. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал вице-премьер Дмитрий Козак.
Как отмечают эксперты, от этого могут выиграть Газпром, а также производители автомобилей на газе. Сейчас госкомпании, как и другие участники рынка, переводят технику на газ на добровольной основе. Природный газ стоит почти в 3 раза дешевле бензина.
Комментарии9
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platonnekafrin 20 декабря 2018 | 09:41
Софт домотканный, газ из подпола, есть сотня страусиных ферм, а в одной сибирской деревне даже уже крокодилов разводят. Что еще нужно, чтобы предоставить Мир самому себе...
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 20 декабря 2018 | 09:46
Верный шаг.
gordy 20 декабря 2018 | 10:17
Пролоббировано Газпромом?
cromwel 20 декабря 2018 | 09:59
Вот это по нашему! Всех насильно заставим перевестись на ГАЗ, газовое оборудование должно будет установлено определённой компании, а потом ещё и поднимем цены на газ до уровня бензина, потому что деваться вам некуда будет. Вот такую экономику построил Путин
harra 20 декабря 2018 | 10:04
Дибилтрий козак красава)))
Даешь, плановую рыночную экономику)))
Нда...
И они еще борятся за звание дома высокой культуры быта... (с)
tanber 20 декабря 2018 | 10:07
Ахахаха! Опять прорыв! Опять мы первые с конца! Раз нефть дешевеет даешь побольше газа! Что б все содрогнулись у кого нет этого самого газа! И опять мы окажемся в одном месте!!!
orein51 20 декабря 2018 | 10:09
газхрен-лобби?.. в ,деревеньки бы газ подвести да в поселки, de Bill, blu...
kompricikos 20 декабря 2018 | 10:13
Отлегло от сердца - будут закупать оборудование, а не делать сами. Это было бы рискованно. Ездило бы на россии много самодельных взрывных устройств.
compare 20 декабря 2018 | 10:42
так...ради поддержки "газового робота",попробуют нанести урон автомобильному парку...славная традиция! оптимистичная...