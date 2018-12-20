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09:31, 20 декабря 2018

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море

Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции. «США и  союзники должны быстро отреагировать на военную агрессию России. Морская операция должна обеспечить безопасный проход из Чёрного моря в Азовское. Мир должен сообща остановить российскую атаку на демократию и суверенитет Украины», отмечается в документе.

Комментарии

34

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(комментарий скрыт)

marsianka_ 20 декабря 2018 | 09:36

А американские сенаторы в курсе, где Черное море находится? Просто интересуюсь

ostapba 20 декабря 2018 | 09:38

В Беринговом проливе..
...Берингов пролив, от побережья Чукотки на западе до побережья Аляски на востоке, имел статус внутренних вод России (точно так же, как, например, Босфорский пролив для Турции). Однако, в советское время этот вопрос не педалировался ни советской стороной (так как формально СССР не признавал себя государством-правопреемником Российской Империи и её международно-правовых соглашений, включая договорённости о статусе Берингова пролива, судоходстве и рыболовстве в указанных водах, соответственно, перед советскими юристами не ставилось задачи подвести нормативно-правовую базу под какие-либо территориальные претензии), ни американской стороной (так как американцы, пользуясь молчаливым попустительством советской власти, использовали эти воды для нужд судоходства и рыбного промысла).

blinorozhiy__chmo 20 декабря 2018 | 09:42

Ну что же - придётся топить американцев.
И желательно тактическим ядерным оружием... для начала. Ну, чтобы их соображалка заработала (хотя на это надеяться сложно - тупые, как сказал Сатирик).

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 20 декабря 2018 | 09:45

Инстинкта самосохранения нет - отморозки.

poluputing 20 декабря 2018 | 09:51

pretendent_2012: правильно,86% отморозков без инстинкта самосохранения -это перебор даже для Рассеи. Всё о третьей мировой грезят

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 20 декабря 2018 | 10:29

poluputing: без инстинкта самосохранения
-
упыри с Уолл-Стрит

anemon 20 декабря 2018 | 09:55

pretendent_2012: У кого? У ФСБ-шников?

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 20 декабря 2018 | 10:30

anemon: кого?
-
что расширяют НАТО с базами по всему миру

poluputing 20 декабря 2018 | 09:49

blinorozhiy__chmo: крымчане будут вам особенно благодарны

anemon 20 декабря 2018 | 09:49

blinorozhiy__chmo: Давай-давай, именно ядерным!

andygo__ru 20 декабря 2018 | 10:24

blinorozhiy__chmo: "Ну что же - придётся топить американцев." ---


--- топилкин ты наш.... Ты лучше за Вову поактивнее топи, а то без тебя тут - скучновато как-то... :)

horseraddish 20 декабря 2018 | 10:26

blinorozhiy__chmo: Дык и уу них есть ядерное оружие. И не думаю, чтобы американцы были существенно тупее россиян.

poluputing 20 декабря 2018 | 10:11

marsianka_: а им зачем, топить Кузю не они будут

stopkran1969 20 декабря 2018 | 10:33

poluputing: и то верно - это ж музей рука. опого творчества

arye_11 20 декабря 2018 | 09:36

ПМВ началась тоже с эпизода, а весь 20-й век перевернула верх дном.
Вот как бы и незначительный захват нескольких украинских катеров не стал пусковым крючком к ТМВ.

olegleon 20 декабря 2018 | 09:42

arye_11: богатая фантазия. почти как у американских сенаторов, которые, как я понимаю, лично будут в Чёрном море плавать. или подставят молодых пацанов под это?

ostapba 20 декабря 2018 | 09:45

olegleon: американские сенаторы на тебяпоставят китайских мандаринов..
На всю полярную навигацию..
А то и на две даже.

olegleon 20 декабря 2018 | 10:00

ostapba: моя твоя понимать

ostapba 20 декабря 2018 | 10:10

... понимать начнешь как тебе перекроют простату.
На Аляске.
А ведь согласно планов громадья, и по данным исполнительного директора Некоммерческого партнерства по координации использования Севморпути (и бывшего начальника Администрации Северного морского пути) В. Михайличенко, к 2009 году по сравнению с 1980 годами объём перевозок по Северному морскому пути снизился с 6—8 миллионов тонн грузов в год примерно в 5—6 раз..И лишь в 2016 году объём перевезённых грузов по Севморпути превзошёл данные 80-х годов прошлого века, составив 7,26 млн тонн (+35 % к 2015 году)

Перспективные ежегодные объемы перевозок по СМП оцениваются Минприроды России в 40-43 млн тонн к 2020 году и 60-70 млн тонн к 2030 году. Согласно указу Президента РФ от 7 мая 2018 года, ежегодные объемы перевозок по СМП должны достичь 80 млн тонн к 2024 г.. медным тазом??
Даже..

fekoff 20 декабря 2018 | 09:37

Правильно отмечается.

ostapba 20 декабря 2018 | 09:40

fekoff: перекроют в
"пенжосы" вражий сев мор путь шутя? В Территориальных водах??
А Обама бы не догадался..
Даже??

leonln1970 20 декабря 2018 | 09:40

интересно как это стрелять и таранить американский эсминец?

nestor199 20 декабря 2018 | 10:04

leonln1970: Так таранили уже пиндосов в Черном море.

stopkran1969 20 декабря 2018 | 10:30

leonln1970: примерно как с моста на высоковольтную линию писать

plank1957 20 декабря 2018 | 09:43

Ну и как последствия инцидента в Керченском проливе? Посмотрим, как наше ФСБ будет гонять американцев по акватории пролива.

poluputing 20 декабря 2018 | 09:53

plank1957: leonln1970: не дай бог, чтобы ваше неподдельное любопытство было удовлетворено

plank1957 20 декабря 2018 | 10:42

poluputing:
Но ведь интересно на самом деле. И как потом Бортников будет доказывать, что эсминец США не нарушал законы РФ.

secondvenmud 20 декабря 2018 | 10:00

А это - уже не шутки. Главное для подавляющего преимущества успеть "Кузю" подтянуть!

avp235 20 декабря 2018 | 10:04

secondvenmud:
На Кузе котлы прохудились. Своим ходом идти не может.

poluputing 20 декабря 2018 | 10:08

avp235: незабвенная картина :в роли бурлаков думцы , тянущие Кузю

stopkran1969 20 декабря 2018 | 10:26

avp235: дык по щучьему веленью, иначе никак

secondvenmud 20 декабря 2018 | 10:38

avp235: "Своим ходом идти не может."
================================
А захваченные в бою украинские корабли сгодятся? Во! Перед сражением нужно мыслить стратегически, цусима их мать.

(комментарий скрыт)

rktq 20 декабря 2018 | 10:17

Цель операции испытание "сверхмощного" памперс-биотуалет

sasha2011 20 декабря 2018 | 10:22

Этот азово-черноморский русско-украинский инцидент вполне тянет на казус белли.
И хотя первая вспышка страстей уже прошла, но инцидент не исчерпан.
путин==россия продолжает держать мир в напряжении.

Возможно, напряжённость, вызванная этим инцидентом, побудила Трампа вывести американских военных из Сирии, чтобы исключить возможность прямого боестолкновения с войсками РФ на сирийском театре военных действий.

А? Поживём - увидим...

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