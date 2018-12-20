Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море
Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции. «США и союзники должны быстро отреагировать на военную агрессию России. Морская операция должна обеспечить безопасный проход из Чёрного моря в Азовское. Мир должен сообща остановить российскую атаку на демократию и суверенитет Украины», отмечается в документе.
Комментарии34
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marsianka_ 20 декабря 2018 | 09:36
А американские сенаторы в курсе, где Черное море находится? Просто интересуюсь
ostapba 20 декабря 2018 | 09:38
В Беринговом проливе..
...Берингов пролив, от побережья Чукотки на западе до побережья Аляски на востоке, имел статус внутренних вод России (точно так же, как, например, Босфорский пролив для Турции). Однако, в советское время этот вопрос не педалировался ни советской стороной (так как формально СССР не признавал себя государством-правопреемником Российской Империи и её международно-правовых соглашений, включая договорённости о статусе Берингова пролива, судоходстве и рыболовстве в указанных водах, соответственно, перед советскими юристами не ставилось задачи подвести нормативно-правовую базу под какие-либо территориальные претензии), ни американской стороной (так как американцы, пользуясь молчаливым попустительством советской власти, использовали эти воды для нужд судоходства и рыбного промысла).
blinorozhiy__chmo 20 декабря 2018 | 09:42
Ну что же - придётся топить американцев.
И желательно тактическим ядерным оружием... для начала. Ну, чтобы их соображалка заработала (хотя на это надеяться сложно - тупые, как сказал Сатирик).
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 20 декабря 2018 | 09:45
Инстинкта самосохранения нет - отморозки.
poluputing 20 декабря 2018 | 09:51
pretendent_2012: правильно,86% отморозков без инстинкта самосохранения -это перебор даже для Рассеи. Всё о третьей мировой грезят
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 20 декабря 2018 | 10:29
poluputing: без инстинкта самосохранения
-
упыри с Уолл-Стрит
anemon 20 декабря 2018 | 09:55
pretendent_2012: У кого? У ФСБ-шников?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 20 декабря 2018 | 10:30
anemon: кого?
-
что расширяют НАТО с базами по всему миру
poluputing 20 декабря 2018 | 09:49
blinorozhiy__chmo: крымчане будут вам особенно благодарны
anemon 20 декабря 2018 | 09:49
blinorozhiy__chmo: Давай-давай, именно ядерным!
andygo__ru 20 декабря 2018 | 10:24
blinorozhiy__chmo: "Ну что же - придётся топить американцев." ---
--- топилкин ты наш.... Ты лучше за Вову поактивнее топи, а то без тебя тут - скучновато как-то... :)
horseraddish 20 декабря 2018 | 10:26
blinorozhiy__chmo: Дык и уу них есть ядерное оружие. И не думаю, чтобы американцы были существенно тупее россиян.
poluputing 20 декабря 2018 | 10:11
marsianka_: а им зачем, топить Кузю не они будут
stopkran1969 20 декабря 2018 | 10:33
poluputing: и то верно - это ж музей рука. опого творчества
arye_11 20 декабря 2018 | 09:36
ПМВ началась тоже с эпизода, а весь 20-й век перевернула верх дном.
Вот как бы и незначительный захват нескольких украинских катеров не стал пусковым крючком к ТМВ.
olegleon 20 декабря 2018 | 09:42
arye_11: богатая фантазия. почти как у американских сенаторов, которые, как я понимаю, лично будут в Чёрном море плавать. или подставят молодых пацанов под это?
ostapba 20 декабря 2018 | 09:45
olegleon: американские сенаторы на тебяпоставят китайских мандаринов..
На всю полярную навигацию..
А то и на две даже.
olegleon 20 декабря 2018 | 10:00
ostapba: моя твоя понимать
ostapba 20 декабря 2018 | 10:10
... понимать начнешь как тебе перекроют простату.
На Аляске.
А ведь согласно планов громадья, и по данным исполнительного директора Некоммерческого партнерства по координации использования Севморпути (и бывшего начальника Администрации Северного морского пути) В. Михайличенко, к 2009 году по сравнению с 1980 годами объём перевозок по Северному морскому пути снизился с 6—8 миллионов тонн грузов в год примерно в 5—6 раз..И лишь в 2016 году объём перевезённых грузов по Севморпути превзошёл данные 80-х годов прошлого века, составив 7,26 млн тонн (+35 % к 2015 году)
Перспективные ежегодные объемы перевозок по СМП оцениваются Минприроды России в 40-43 млн тонн к 2020 году и 60-70 млн тонн к 2030 году. Согласно указу Президента РФ от 7 мая 2018 года, ежегодные объемы перевозок по СМП должны достичь 80 млн тонн к 2024 г.. медным тазом??
Даже..
fekoff 20 декабря 2018 | 09:37
Правильно отмечается.
ostapba 20 декабря 2018 | 09:40
fekoff: перекроют в
"пенжосы" вражий сев мор путь шутя? В Территориальных водах??
А Обама бы не догадался..
Даже??
leonln1970 20 декабря 2018 | 09:40
интересно как это стрелять и таранить американский эсминец?
nestor199 20 декабря 2018 | 10:04
leonln1970: Так таранили уже пиндосов в Черном море.
stopkran1969 20 декабря 2018 | 10:30
leonln1970: примерно как с моста на высоковольтную линию писать
plank1957 20 декабря 2018 | 09:43
Ну и как последствия инцидента в Керченском проливе? Посмотрим, как наше ФСБ будет гонять американцев по акватории пролива.
poluputing 20 декабря 2018 | 09:53
plank1957: leonln1970: не дай бог, чтобы ваше неподдельное любопытство было удовлетворено
plank1957 20 декабря 2018 | 10:42
poluputing:
Но ведь интересно на самом деле. И как потом Бортников будет доказывать, что эсминец США не нарушал законы РФ.
secondvenmud 20 декабря 2018 | 10:00
А это - уже не шутки. Главное для подавляющего преимущества успеть "Кузю" подтянуть!
avp235 20 декабря 2018 | 10:04
secondvenmud:
На Кузе котлы прохудились. Своим ходом идти не может.
poluputing 20 декабря 2018 | 10:08
avp235: незабвенная картина :в роли бурлаков думцы , тянущие Кузю
stopkran1969 20 декабря 2018 | 10:26
avp235: дык по щучьему веленью, иначе никак
secondvenmud 20 декабря 2018 | 10:38
avp235: "Своим ходом идти не может."
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А захваченные в бою украинские корабли сгодятся? Во! Перед сражением нужно мыслить стратегически, цусима их мать.
rktq 20 декабря 2018 | 10:17
Цель операции испытание "сверхмощного" памперс-биотуалет
sasha2011 20 декабря 2018 | 10:22
Этот азово-черноморский русско-украинский инцидент вполне тянет на казус белли.
И хотя первая вспышка страстей уже прошла, но инцидент не исчерпан.
путин==россия продолжает держать мир в напряжении.
Возможно, напряжённость, вызванная этим инцидентом, побудила Трампа вывести американских военных из Сирии, чтобы исключить возможность прямого боестолкновения с войсками РФ на сирийском театре военных действий.
А? Поживём - увидим...