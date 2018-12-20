Минфин США ввёл новые санкции против 18 физических и четырёх юридически лиц из России
В частности, санкции введены против Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которые известны также. Как Петров и Боширов и которых Лондон обвиняет в отравлений Скрипалей. В список также попали люди, которых в США называют «хакерами из российской военной разведки». Из юридических лиц ограничения введены против Федерального агентства новостей и USA Really, которых связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.
В то же время американский Минфин уведомил Конгресс США о планах прекратить санкции в отношении компаний, связанных с Олегом Дерипаской.
Комментарии6
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wlad5210 20 декабря 2018 | 09:44
Такие санкции лишь подстрекают Путина к новым свершениям....
avp235 20 декабря 2018 | 10:06
wlad5210:
Это хорошо, опять дров лидер наломает.
porvana_v_klochya 20 декабря 2018 | 10:08
Эхо, ну и в чем эти санкции выражаются? Запретят мишкиным-шишкиным въезд в свою империю зла? Так туда кроме нашей либерастни, посещающей Госдеп с отчетами о проделанной работе, из адекватных людей итак никто не ездит. А вот прекращение санкций против Дерипаски весьма показательно. Слишком большие потери грозят тем американским компаниям, что связанны с его бизнесом, в случае их ( санкций против Дерипаски ) продолжения. Так что, как говорится, своя рубашка ближе к телу, и Дерипаска уже не враг янкелей и не угроза их дерьмократии. Примерно как с убийством американо-саудовского журналиста Хошшогги. Как там Трамп заявил? Типа, они ( саудиты ) у нас оружия закупают на 110 млрд. долларов, какие могут быть санкции? Ах-ха-ха...
nissan_skyline_r34 20 декабря 2018 | 10:19
porvana_v_klochya: Какой умный дяденька. Дядя, морду вытри о занавеску, аналитег мля...;)
rktq 20 декабря 2018 | 09:45
Пзззздят слышать правду
ignachio 20 декабря 2018 | 09:49
С Дерипаской разобрались, оказался свой. Скоро это будет с Кудриным, Миллером и Набиуллиной.