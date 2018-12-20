Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса допросят космонавта Сергея Прокопьева в связи с обнаружением отверстия в обшивке корабля «Союз». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Напомним, сегодня утром на Землю вернулся экипаж МКС. Прокопьев доставил на Землю контейнеры с пробами из отверстия и образцы герметики, которые были взяты во время выхода в открытый космос. Как ожидается, уже завтра улики передадут следственным органам.

Спускаемый аппарат корабля «Союз» будет опечатан и доставлен на предприятие – изготовитель в РКК «Энергия».