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09:30, 20 декабря 2018

Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса допросят космонавта Сергея Прокопьева

Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса допросят космонавта Сергея Прокопьева в связи с обнаружением отверстия в обшивке корабля «Союз». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Напомним, сегодня утром на Землю вернулся экипаж МКС. Прокопьев доставил на Землю контейнеры с пробами из отверстия и образцы герметики, которые были взяты во время выхода в открытый космос. Как ожидается, уже завтра улики передадут следственным органам.

Спускаемый аппарат корабля «Союз» будет опечатан и доставлен на предприятие – изготовитель в РКК «Энергия».

Комментарии

18

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gregor 20 декабря 2018 | 09:34

Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса допросят космонавта Сергея Прокопьева
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Прокопьев предоставит сверло ,а следователи найдут там отпечатки пальцев ......Навального , ну или ......... Ходорковского .
Был бы жив Березовский,отпечатки были бы найдены его .

luger_max_otto 20 декабря 2018 | 09:46

Найдут отпечатки члена Обамы, каковой именно членом не просверлил, а пробил эту дырку. А от Прокопьева будут получать объяснения про то, как Обама в космический корабль прорвался.

vasya_von_smetankin 20 декабря 2018 | 09:34

Всё, америкосы, вы попались!
Не видать вам биоматериала русского народа!

pedya_porosenok 20 декабря 2018 | 09:38

...а почему вонючего пиндосца не арестовали - он же пидар эту дырку и просверлил!

compare 20 декабря 2018 | 10:39

pedya_porosenok: ну,насчет этого человека,неизвестно,кто он..а вот ты,фирменный педераст,это видно и можешь гордиться,сучонок гопорожденный!

petrovich_spb 20 декабря 2018 | 09:38

Первым делом
мы испортим самолеты.
Ну а девушек?
А девушек — потом))

osal 20 декабря 2018 | 09:40

Хотели сделать форточку, окурки выкидывать. Привычка.

(комментарий скрыт)

rash 20 декабря 2018 | 09:42

Насколько помню, первое сообщение было: отверстие не нашли, а герметик улетел в космос.

rogerrabbit 20 декабря 2018 | 09:45

rash: первое сообщение было: отверстие не нашли, а герметик улетел

опыт подсказывает, что мы услышим еще множество весёлых сообщений

emoss 20 декабря 2018 | 09:42

Надеюсь, что Прокопьев на следующий день не скончается от «сердечного приступа» или вообще.... не выпрыгнет из окна многоэтажного дома.

platonnekafrin 20 декабря 2018 | 09:44

Говорят, СБ Роскосмоса страшней гестапо. Просто звери в роскосмической форме! А если сам Рогозин будет пытать, то Прокопьев не выдержит и оговорит Трампа.

dusia08 20 декабря 2018 | 10:18

platonnekafrin: Не влезет Прокопьев в банку из-под таксы, значит- будут просто бить.

vlabumur 20 декабря 2018 | 09:45

Маразм крепчал.

encopresis 20 декабря 2018 | 09:53

Эту новость надо зачитывать под Имперский марш из Звездных Войн.
А при Сталине могли бы отпечатки Рогозина найти.

cromwel 20 декабря 2018 | 10:11

а паяльник ему в задницу вставлять будут?

dusia08 20 декабря 2018 | 10:29

cromwel: Таксе не вставляли и ему не будут.

secondvenmud 20 декабря 2018 | 10:26

"Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса допросят"
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Прекрасное начало сообщения о возвращении космонавтов с МКС.

diadenka 20 декабря 2018 | 10:40

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