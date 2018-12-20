Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса допросят космонавта Сергея Прокопьева
Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса допросят космонавта Сергея Прокопьева в связи с обнаружением отверстия в обшивке корабля «Союз». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Напомним, сегодня утром на Землю вернулся экипаж МКС. Прокопьев доставил на Землю контейнеры с пробами из отверстия и образцы герметики, которые были взяты во время выхода в открытый космос. Как ожидается, уже завтра улики передадут следственным органам.
Спускаемый аппарат корабля «Союз» будет опечатан и доставлен на предприятие – изготовитель в РКК «Энергия».
Комментарии18
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gregor 20 декабря 2018 | 09:34
Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса допросят космонавта Сергея Прокопьева
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Прокопьев предоставит сверло ,а следователи найдут там отпечатки пальцев ......Навального , ну или ......... Ходорковского .
Был бы жив Березовский,отпечатки были бы найдены его .
luger_max_otto 20 декабря 2018 | 09:46
Найдут отпечатки члена Обамы, каковой именно членом не просверлил, а пробил эту дырку. А от Прокопьева будут получать объяснения про то, как Обама в космический корабль прорвался.
vasya_von_smetankin 20 декабря 2018 | 09:34
Всё, америкосы, вы попались!
Не видать вам биоматериала русского народа!
pedya_porosenok 20 декабря 2018 | 09:38
...а почему вонючего пиндосца не арестовали - он же пидар эту дырку и просверлил!
compare 20 декабря 2018 | 10:39
pedya_porosenok: ну,насчет этого человека,неизвестно,кто он..а вот ты,фирменный педераст,это видно и можешь гордиться,сучонок гопорожденный!
petrovich_spb 20 декабря 2018 | 09:38
Первым делом
мы испортим самолеты.
Ну а девушек?
А девушек — потом))
osal 20 декабря 2018 | 09:40
Хотели сделать форточку, окурки выкидывать. Привычка.
rash 20 декабря 2018 | 09:42
Насколько помню, первое сообщение было: отверстие не нашли, а герметик улетел в космос.
rogerrabbit 20 декабря 2018 | 09:45
rash: первое сообщение было: отверстие не нашли, а герметик улетел
опыт подсказывает, что мы услышим еще множество весёлых сообщений
emoss 20 декабря 2018 | 09:42
Надеюсь, что Прокопьев на следующий день не скончается от «сердечного приступа» или вообще.... не выпрыгнет из окна многоэтажного дома.
platonnekafrin 20 декабря 2018 | 09:44
Говорят, СБ Роскосмоса страшней гестапо. Просто звери в роскосмической форме! А если сам Рогозин будет пытать, то Прокопьев не выдержит и оговорит Трампа.
dusia08 20 декабря 2018 | 10:18
platonnekafrin: Не влезет Прокопьев в банку из-под таксы, значит- будут просто бить.
vlabumur 20 декабря 2018 | 09:45
Маразм крепчал.
encopresis 20 декабря 2018 | 09:53
Эту новость надо зачитывать под Имперский марш из Звездных Войн.
А при Сталине могли бы отпечатки Рогозина найти.
cromwel 20 декабря 2018 | 10:11
а паяльник ему в задницу вставлять будут?
dusia08 20 декабря 2018 | 10:29
cromwel: Таксе не вставляли и ему не будут.
secondvenmud 20 декабря 2018 | 10:26
"Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса допросят"
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Прекрасное начало сообщения о возвращении космонавтов с МКС.
diadenka 20 декабря 2018 | 10:40
Дознание капитана Пиркса...