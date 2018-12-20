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09:03, 20 декабря 2018

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет сегодня в Москве

Это мероприятие – способ коммуникации между президентом и гражданами России. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В этом году большая пресс-конференция будет проводиться в 14-й раз.

Комментарии

23

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arye_11 20 декабря 2018 | 09:07

Путинские пресс-конференции из года в год проходят неизменно.
1. Грандиозные обещания.
2. Несбыточные пожелания.
3. Горячие заверения.
4. Обязательно наивный ребенок со своей не менее обязательно-наивной просьбой - елочка/собачка/игрушка...
До свидания, товарищи!
До новых встреч, до новых свершений!!!
Все встают и в едином порыве скандируют - "Халва, Халва, Халва!!!"
Бурные аплодисменты, переходящие в овации.

alexun 20 декабря 2018 | 09:31

arye_11: пусть лучше так! Хуже будет от размахивания ядерной дубиной, как рисовали Кукрыниксы в 50-х -70-х годах в Крокодиле про империалистов!

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 20 декабря 2018 | 09:48

Задал бы вопрос: Воспитание молодёжи
в мировоззренческих идеалах
торжества принципов социальной справедливости
через инакомыслие -
моё начало агитации на примере личного опыта.

Надеюсь изменить тенденцию, когда на выборах в представительные органы местной власти, начиная с районного, городского и заканчивая сельскими поселениями, выставить в каждом округе по представителю КПРФ не удаётся. И каждый раз всё сложней.

Молодёжь должна поверить мне, что через борьбу за справедливость можно улучшать жизнь своих близких, принимая на себя груз ответственности - верный шаг?

merelymy 20 декабря 2018 | 09:56

Как сообщает Яндекс:
Наши турецкие друзья по газопроводу предлагали США изучить российские С-400.

Вопрос:
Что еще могут предложить изучить наши турецкие друзья и их великий кормчий Эрдоган?

moderator_pablo 20 декабря 2018 | 09:47

arye_11:

а тебя из Приморья пригласили на пресс-конференцию ? Понимаю , путь далёк , но ведь , после наблюдения за выборами в Приморье , любые невзгоды по плечу ! Так ?

nick_yalin 20 декабря 2018 | 09:10

Опять в три короба наврёт!!!

kottigr1 20 декабря 2018 | 09:45

nick_yalin: От майских указов переход к декабрьским тезисам ?

wild_division 20 декабря 2018 | 10:11

kottigr1: Опять лечить народ будет.
Лечение на год хватает. Пипл в стадии ремиссии.

otets_zvezdonyi 20 декабря 2018 | 09:12

вся страна замерла в ожидании очередного вранья и благоглупостей от теряющего рассудок пожилого микронаполеона

neburzhui2 20 декабря 2018 | 09:18

Памперсы ему в помощь... :-))

lohhersonskii 20 декабря 2018 | 09:12

Перед конференцией пусть попьет молочка, как за вредную работу. Ведь опять врать будет.

rampa 20 декабря 2018 | 09:12

хотелось бы на этой встрече (очень не дешевой в плане организации) услышать отчет по итогам предыдущей

ura_123 20 декабря 2018 | 09:14

”Ну ка все вместе,уши развесте,лучше по хорошему хлопайте в ладоши..!” (с)

plank1957 20 декабря 2018 | 09:14

Если кто ждет чего-то нового, прямо скажу: оставь надежду сюда входящий!

putin_itogy 20 декабря 2018 | 09:15

Событие вселенского масштаба..
Два(три) часа со страной будет "Бла-бла-бла", бывший кабинетный оперативник,
майор в бытность и даже член Штази, пенсионер всесоюзного масштаба.
Будет делиться мудростью прожитых лет, накануне подступившей деменции и очевидно отчётливой паранойи.
Слушай страна такого "аксакала", иначе откуда всем черпать нравоучения, которые весомей всех вместе взятых Теорий Эйнштейна и Стивена Хокинга.
Как же повезло России, и как не повезло остальному загнивающему миру..

cimirse37 20 декабря 2018 | 09:21

Ну теперь этим клоунам из "Время покажет", "60 минут" и Киселеву хватит тем до Нового года, чтобы поизгаляться в эфире.

unprejudiced 20 декабря 2018 | 09:22

На днях тоже самое попытался сделать петя порох, который во всем пытается копировать Великого Путина, и так ржачно и убого это всё вышло. Смотрел ролик на эту тему Анатолия Шария, смеялся до слез

natalia2108 20 декабря 2018 | 09:23

А чего ждать? Никакой, даже малюсенькой косточки в зубы не кинет, ни моральной ни материальной.

ivar1964 20 декабря 2018 | 09:23

Конференция большая! И деньги немалые. А вот результаты ...!

alien_3 20 декабря 2018 | 09:25

А чего там с группой поддержки, опять тех же самых copy/paste, типа "народ в восторге", а может они не надежные уже и кто-нибудь в связи с санкциями взрывчатку протащит и лидеру в штаны подложит? Я считаю, пора уже массовку в расход пускать, конкуренция должна быть какая-никакая. Может свежачки еще не врубились и можно их попользовать раза два с половиной?

(комментарий скрыт)

vlabumur 20 декабря 2018 | 09:43

Смешно.

dr_nemos 20 декабря 2018 | 09:55

Тезися:
- кругом враги
- новое оружие
- оружие
- оружие
- оружие
- россияне против свободы, за порку на конюшне
- нет денег, но надо заплатить больше
Стоит ли слушать параноика из параллельного мира?
-

anemon 20 декабря 2018 | 09:57

А время почему не называете?

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