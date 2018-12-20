Экипаж корабля «Союз» благополучно приземлился в Казахстане

На спускаемом аппарате привезли улики по делу о появлении отверстия в бытовом отсеке.

Корабль отстыковался от МКС, приступил к снижению, разделился на спускаемый аппарат и бытовой отсек и вошел в плотные слои атмосферы. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты НАСА и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст. Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в казахстанской степи в 8 часов 3 минуты. Проблем в процессе спуска не возникло, космонавты чувствуют себя хорошо. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» взяли под охрану специалисты поисково-спасательной группы. Вскоре его опечатают и привезут в подмосковный Королев. Ранее в бытовом отсеке, который сгорел в плотных слоях атмосферы, обнаружили утечку воздуха, а позднее нашли и отверстие, его устранили. На Землю космонавты доставили улики, необходимые для расследования случившегося, в том числе образцы с обшивки корабля.



Следующая экспедиция отправится на МКС 1 марта с космодрома Байконур.