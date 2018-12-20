Экипаж корабля «Союз» благополучно приземлился в Казахстане
На спускаемом аппарате привезли улики по делу о появлении отверстия в бытовом отсеке.
Корабль отстыковался от МКС, приступил к снижению, разделился на спускаемый аппарат и бытовой отсек и вошел в плотные слои атмосферы. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты НАСА и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст. Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в казахстанской степи в 8 часов 3 минуты. Проблем в процессе спуска не возникло, космонавты чувствуют себя хорошо. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» взяли под охрану специалисты поисково-спасательной группы. Вскоре его опечатают и привезут в подмосковный Королев. Ранее в бытовом отсеке, который сгорел в плотных слоях атмосферы, обнаружили утечку воздуха, а позднее нашли и отверстие, его устранили. На Землю космонавты доставили улики, необходимые для расследования случившегося, в том числе образцы с обшивки корабля.
Следующая экспедиция отправится на МКС 1 марта с космодрома Байконур.
Комментарии12
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asyrj 20 декабря 2018 | 09:05
Ну всё, пиндосам - труба,
Рогозин - на Марсе!
rosta 20 декабря 2018 | 09:07
Главный вещдок сгорел в плотных слоях атмосферы. Ох уж эти плотные слои.
kuzma36 20 декабря 2018 | 09:07
Американку в клетку посадите или наручники оденьте,чтобы не сбежала и улики не уничтожила!
А лучше всех их вместе -в клетку посадить ,пока Бутину не отпустят! Со скотами только по скотски надо поступать!
agamasat 20 декабря 2018 | 09:24
kuzma36: меньше телевизор смотри, дурачок, и больше головой думай. Тогда сможешь понять, что на месте скотов оказываемся мы сами в лице представителей власти россии.
otets_zvezdonyi 20 декабря 2018 | 09:09
то есть весь смысл экспедиции - добывание улик преступления!))) дебилы б-ть, главная улика это жиробас дима-батут рыгозин
blindpew_33 20 декабря 2018 | 09:14
Поздравляю с успешным возвращением!
alien_3 20 декабря 2018 | 09:16
Какие, бл, улики, и так все ясно, американские астронавты хотели домой и просверлили дырку чтоб туда быстрей попасть, чего тут бл. исследовать, и так все ясно, давай бл. заключение следственного комитета, что мотивы установлены и иск на 100 млрд $ к американским астронавтам, Крым поддержит. Давай, жги!
wild_division 20 декабря 2018 | 09:23
Небось сверло привезли с собой и увезли обратно для улик.
agamasat 20 декабря 2018 | 09:27
Невзоров вчера сказал в эфире, что космонавты нашли тампон, которым была заделана дырка еще на Земле. Так что, не знаю, как будет Рогозин оправдываться перед американцами - на крыльях лжепатриотизма перед всем миром пролетела нечеловеческая глупость.
worstlook 20 декабря 2018 | 09:34
Теперь Рогозин получит следы скольжения и пустит по ним таксу,
arkadiy_vzglyadov 20 декабря 2018 | 09:36
А что это "Союз" на орбите детает? Страны такой уже нет, а улица осталась.
ahtung700 20 декабря 2018 | 09:36
даже тут демшиза истерит... забавно))))