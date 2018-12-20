Московская полиция сорвала концерт электронной группы «Интерчейн»
Московская полиция сорвала концерт электронной группы «Интерчейн», который проходил минувшим вечером в клубе «Плутон». Об этом в Инстаграме написал один из участников группы Андрей Ли. Полицейские пришли в клуб примерно через 20 минут после начала выступления. Они остановили концерт, начали изымать аппаратуру и футболки с символикой группы. Как рассказал Ли, на музыкантов собирались составлять административный протокол о незаконном предпринимательстве за продажу футболок. В администрации клуба «Плутон» телеканалу «Дождь» сказали, что в заведении была проведена проверка. Сами музыканты предполагают, что у клуба могли возникнуть проблемы с лицензией.
Комментарии4
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kir_pich_101 20 декабря 2018 | 08:51
Ну если вошьдь любит Любэ, то всем остальным нет места.
alexey65 20 декабря 2018 | 09:06
kir_pich_101: И еще Чапман петь умеет.
forward 20 декабря 2018 | 09:26
Они тоже про наркотики поют? Как все за бугром?
Сомнений никаких, дан приказ сверху...
pedya_porosenok 20 декабря 2018 | 09:31
... а ещё они скрутили нежные ручки музыкантам и загнали им писки в попы.. Негодяи что делают, музыканты любят письки в ротики!