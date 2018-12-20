Московская полиция сорвала концерт электронной группы «Интерчейн», который проходил минувшим вечером в клубе «Плутон». Об этом в Инстаграме написал один из участников группы Андрей Ли. Полицейские пришли в клуб примерно через 20 минут после начала выступления. Они остановили концерт, начали изымать аппаратуру и футболки с символикой группы. Как рассказал Ли, на музыкантов собирались составлять административный протокол о незаконном предпринимательстве за продажу футболок. В администрации клуба «Плутон» телеканалу «Дождь» сказали, что в заведении была проведена проверка. Сами музыканты предполагают, что у клуба могли возникнуть проблемы с лицензией.