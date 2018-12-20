Нефть резко дешевеет
Баррель марки «Брент» подешевел почти на 2 процента и стоит 56 долларов 26 центов. Лёгкая нефть на торгах в Нью-Йорке упала больше, чем на 2 процента. Баррель стоит 47 долларов 12 центов. Как отмечают это минимальные значения по итогам года.
Комментарии12
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vasyakirin 20 декабря 2018 | 08:47
Значит- билеты не подорожают?
gordy 20 декабря 2018 | 08:53
Ещё бы: нонче в цене на дрова, а технологии?
kir_pich_101 20 декабря 2018 | 08:54
vasyakirin: Подорожают не только билеты, а просто ВСЕ.
Надо же как-то компенсировать убывающие доходы власти.
Нам деньги не нужны, мы их отродясь не видели, даже не знаем, что с ними делать...
vezdehod1 20 декабря 2018 | 09:16
Грязи добывают много, но цену за неё дают хреновую - хоть вешайся.
blindpew_33 20 декабря 2018 | 09:16
vasyakirin: ещё как подорожают.
goga_s 20 декабря 2018 | 09:04
Значит бензин в РФ - ТОЧНО подорожает !
allexsib 20 декабря 2018 | 09:05
Дешевая нефть,явление предсказуемое.Иииии....инсайд сливался давно.Потому и ставку Набиулина подняла.В ожидании этого "чуда".Двадцать лет(двадцать! Карл!) путинские экономисты громогласно завляли о девирсефикации экономики,от ухода от нефтяной иглы....Вот и у Путина настаёт время ,заняться реальной экономикой,а не "вертеть на газовой трубе" Европу.Надо вспоминать интонацию "униженно-просительную",которой в совершенстве владели ельцинские экономисты,пуская скупые слезы в коридорах МВФ.При низких ценах на энергоносители (ниже 30 за бочку),все эти " голубые потоки" ,могут быть смело выброшены в прошлое....
niko1268 20 декабря 2018 | 09:09
А что будет если трамп войска со всего ближнего востока выведет. Нефть будет по 10 КАРЛ))))))
ly4_sveta 20 декабря 2018 | 09:11
Красная цена этим «экскрементам дьявола» 15 долларов
за баррель, вот к ней и надо двигаться. Все остальное
враньё и спекуляции...
cimirse37 20 декабря 2018 | 09:14
А чтобы власть сменилась цена бочки нефти должна быть не более 20 долларов.
tvitov66 20 декабря 2018 | 09:28
cimirse37: чтобы власть сменилась у ПУравительста не должно хватать денег на прокорм лимона полицаев, почти пол ляма нацгвардейцев и еще более ляма армейских и флотских ... а каким образом на прокорм не хватит это уже другое дело. Исходя из современных реалий их просто украдут, друзья солнцеликого и выведут в офшоры - что-бы не отходить от традиций и скреп
leonln1970 20 декабря 2018 | 09:50
27 долларов за бочку и путриотизмъ достигнет невиданных пределов!!!