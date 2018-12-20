Нефть резко дешевеет

Баррель марки «Брент» подешевел почти на 2 процента и стоит 56 долларов 26 центов. Лёгкая нефть на торгах в Нью-Йорке упала больше, чем на 2 процента. Баррель стоит 47 долларов 12 центов. Как отмечают это минимальные значения по итогам года.