Стоимость акций алюминиевой компании РУСАЛ поднялась на 25 процентов при открытии торгов на фондовой бирже Гонконга
Стоимость акций российской алюминиевой компании РУСАЛ поднялась на 25 процентов при открытии торгов на фондовой бирже Гонконга. Это произошло после сообщения о том, что Минфин США уведомил Конгресс о намерении исключить компании Дирипаски из санкционного списка через 30 дней.
Напомним, что Минфин США ввёл санкции не из-за действий компаний, а из-за самого российского бизнесмена. Поскольку РУСАЛ занимает большую мировую долю рынка алюминия, американские власти поставили условие: если в определённые сроки Дерипаска снизит свою долю в санкционных компаниях, менее чем до 50 процентов, то ограничения против них будут сняты. В пояснительной записке Конгрессу Минфин отметил, что условия были выполнены, и компании защищены от контрольного влияния «кремлёвского инсайдера».
Комментарии4
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sharko_2 20 декабря 2018 | 08:53
Вообще-то, он - ДЕрипаска. Но можно писать и Дирипупка - какая разница, панимаишь, все и так поймут. Ведь верно?
goga_s 20 декабря 2018 | 09:02
"...защищены от контрольного влияния..." - оооочень вряд ли !
sergirusso 20 декабря 2018 | 09:03
А нефть дешевеет. Мир вечен, только пузырится - одно помрет, другое народится...
ly4_sveta 20 декабря 2018 | 09:15
И совет директоров наполовину состоящий из
англичан и американцев все будет держать под
своим контролем. А Путин, почему-то молчит?