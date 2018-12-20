Стоимость акций алюминиевой компании РУСАЛ поднялась на 25 процентов при открытии торгов на фондовой бирже Гонконга

Стоимость акций российской алюминиевой компании РУСАЛ поднялась на 25 процентов при открытии торгов на фондовой бирже Гонконга. Это произошло после сообщения о том, что Минфин США уведомил Конгресс о намерении исключить компании Дирипаски из санкционного списка через 30 дней.

Напомним, что Минфин США ввёл санкции не из-за действий компаний, а из-за самого российского бизнесмена. Поскольку РУСАЛ занимает большую мировую долю рынка алюминия, американские власти поставили условие: если в определённые сроки Дерипаска снизит свою долю в санкционных компаниях, менее чем до 50 процентов, то ограничения против них будут сняты. В пояснительной записке Конгрессу Минфин отметил, что условия были выполнены, и компании защищены от контрольного влияния «кремлёвского инсайдера».