Мосгорсуд рассмотрит жалобу Льва Пономарева на отказ отпустить его из-под ареста для прощания с Людмилой Алексеевой
Дело Льва Пономарева показывает необходимость пересмотреть статьи об организации массовых мероприятий, — утверждает глава совета по правам человека Михаил Федотов.
Ранее он неоднократно подчеркивал, что дело Льва Пономарева необходимо прекратить, поскольку там нет состава преступления.
Комментарии1
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cimirse37 20 декабря 2018 | 08:52
На 40 дней должен успеть