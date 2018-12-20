Мосгорсуд рассмотрит жалобу Льва Пономарева на отказ отпустить его из-под ареста для прощания с Людмилой Алексеевой

Дело Льва Пономарева показывает необходимость пересмотреть статьи об организации массовых мероприятий, — утверждает глава совета по правам человека Михаил Федотов.

Ранее он неоднократно подчеркивал, что дело Льва Пономарева необходимо прекратить, поскольку там нет состава преступления.