Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море
Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции. «США и союзники должны быстро отреагировать на военную агрессию России. Морская операция должна обеспечить безопасный проход из Чёрного моря в Азовское. Мир должен сообща остановить российскую атаку на демократию и суверенитет Украины», отмечается в документе.
Комментарии19
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vezdehod1 20 декабря 2018 | 08:33
А у Вали Сосули спросили разрешение?
kara 20 декабря 2018 | 08:37
А какая демократия в фашистком государстве? Что эти сенаторы курят?
agamasat 20 декабря 2018 | 08:57
kara: тебе по телевизору сказали про фошистское государство, хавающий и чавкающий пипл?)
cimirse37 20 декабря 2018 | 08:41
49 сенаторов из 150 -это еще не повод Президента США реагировать на мнение сената. Ужесточить санкции, вот это прерогатива Президента.
sg114 20 декабря 2018 | 08:41
ДА где эти корыта потом швартовать то? Укрометаллолом занял сколько места у причала, теперь еще янкелевских не хватало...
zztop1960 20 декабря 2018 | 08:52
sg114: Есть такая русская традиция , топить свои флота. ВМФ России всегда были слабенькими
evkryl 20 декабря 2018 | 08:58
zztop1960: ВМФ России всегда были слабенькими
Зато Бастионы сильными
midnightblues 20 декабря 2018 | 09:02
evkryl: давно
сейчас нет
pantv6666 20 декабря 2018 | 08:42
Заявление четкое. Как удар бритвой по яйцам. Путинским.
m_doc 20 декабря 2018 | 08:42
Это все дебилы среди сенаторов или ещё имеются?
j_partizan 20 декабря 2018 | 08:43
По сути это объявление войны России. Что и следовало ожидать после объявления о выводе оккупационных, американских войск из Сирии.
prade 20 декабря 2018 | 08:56
j_partizan: "По сути это объявление войны России"
Значит будешь воевать с США и гордиться этим.
svoi216 20 декабря 2018 | 08:45
Ввязались в драчку с самим ЕС от которого по уши зависимы. Чудаки
arc1000i 20 декабря 2018 | 08:46
С праздниками, светлолицые, с праздниками!
19.12 - День рождения военной контрразведки. 100 лет!
20.12 - День рождения органов госбезопасности
21.12 - День рождения И.В.Сталина. 140 лет!
unprejudiced 20 декабря 2018 | 08:50
имена, фамилия, даты рождения и места жительства этих пендостансикх разжигателей войны? Все таки по уровню убогости американские политики вне конкуренции. С ними разве что майданутая киевская хунта может соревонваться в этом показателе.
Кстати про хунту.
Официальный представитель Белорусской православной церкви (БПЦ) Сергей Лепин заявил, что православные белорусы не имеют права участвовать в «таинствах» наспех слепленной «православной церкви Украины» (ПЦУ).
Он подчеркнул, что БПЦ относится к созданию ПЦУ так же, как и Русская православная церковь (РПЦ).
«Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической православной церкви», — пояснил Лепин.
Представитель БПЦ отдельно отметил, что руководство Белорусской православной церкви не направляло поздравлений «предстоятелю ПЦУ» Епифанию.
На вопрос журналистов, будут ли поддерживаться контакты между БПЦ и «ПЦУ», Лепин ответил отрицательно.
«Какие контакты?.. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определенные вопросы все же отдельно.
Ни о каких-либо канонических, литургических отношениях речь не идет. Они невозможны с этой „церковью“», — подчеркнул он.
Лепин отдельно отметил, что БПЦ относится к «ПЦУ», как к «представителям другой конфессии: так же, как к католикам, униатам или к каким-либо раскольникам».
ostapba 20 декабря 2018 | 08:56
unprejudiced: Лепин?? Это который своему генераллиссимусу Кириллу шнурки гладит?? Вот вчера на Военном Совете России Кирилл удивил всех военных генералов внешним видом..Лепин постарался как ефрейтор и как денщик даже??
ostapba 20 декабря 2018 | 08:53
Выбор то какой??
Перекрыть Сев. Мор.Путьв районе Аляски ..
Или для понта на выходе Белого моря?
На пару лет и ночей.
Полярных.
Пока одумаются..
Даже..
agamasat 20 декабря 2018 | 08:55
Если пацанам из подворотни вовремя не показать силу, то они оборзеют в конец. Жаль, что это вовремя не произошло в свое время - еще с нападения на Грузию.
mico_emillya9090 20 декабря 2018 | 08:55
И как это сделают?