Специалисты поисково-спасательной группы взяли под охрану спускаемый аппарат космического корабля «Союз», который приземлился в Казахстане. На нём с МКС вернулись российский космонавт и двое астронавтов, а также были доставлены улики для расследования дела о появлении отверстия в бытовом отсеке корабля.

Предполагается, что на месте посадки спускаемый аппарат с уликами будет опечатан и перевезён в подмосковный Королёв. Его доставят на предприятие – изготовитель в ракетно-космическую корпорацию «Энергия». Как ожидается, уже завтра улики будут переданы следственным органам.

Напомним, в конце августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Было найдено отверстие в бытовом отсеке, которое позднее ликвидировано российскими космонавтами. 11 декабря во время выхода в открытый космос космонавты взяли образцы с обшивки корабля. Они также доставлены на Землю.