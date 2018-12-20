Специалисты поисково-спасательной группы взяли под охрану спускаемый аппарат космического корабля «Союз»
Специалисты поисково-спасательной группы взяли под охрану спускаемый аппарат космического корабля «Союз», который приземлился в Казахстане. На нём с МКС вернулись российский космонавт и двое астронавтов, а также были доставлены улики для расследования дела о появлении отверстия в бытовом отсеке корабля.
Предполагается, что на месте посадки спускаемый аппарат с уликами будет опечатан и перевезён в подмосковный Королёв. Его доставят на предприятие – изготовитель в ракетно-космическую корпорацию «Энергия». Как ожидается, уже завтра улики будут переданы следственным органам.
Напомним, в конце августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Было найдено отверстие в бытовом отсеке, которое позднее ликвидировано российскими космонавтами. 11 декабря во время выхода в открытый космос космонавты взяли образцы с обшивки корабля. Они также доставлены на Землю.
Комментарии5
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kir_pich_101 20 декабря 2018 | 08:35
Если не охранять, то местные жители набегут и дырок еще наделают.
Ищи потом нужную...
vasyakirin 20 декабря 2018 | 08:43
kir_pich_101: Интересно, а как сохранились улики, если аппарат разогревается до температуры плавления во время спуска?
viteck 20 декабря 2018 | 08:48
"На нём с МКС вернулись российский космонавт и двое астронавтов"
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Чем отличается космонавт от астронавтов, в данном случае?
y3emen1 20 декабря 2018 | 08:36
так это они дырку под охану взяли?
udalennyi2 20 декабря 2018 | 08:48
Космонавты дыру с космоса привезли? черную.