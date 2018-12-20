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08:30, 20 декабря 2018

Специалисты поисково-спасательной группы взяли под охрану спускаемый аппарат космического корабля «Союз»

Специалисты поисково-спасательной группы взяли под охрану спускаемый аппарат космического корабля «Союз», который приземлился в Казахстане. На нём с МКС вернулись российский космонавт и двое астронавтов, а также были доставлены улики для расследования дела о появлении отверстия в бытовом отсеке корабля.

Предполагается, что на месте посадки спускаемый аппарат с уликами будет опечатан и перевезён в подмосковный Королёв. Его доставят на предприятие – изготовитель в ракетно-космическую корпорацию «Энергия». Как ожидается, уже завтра улики будут переданы следственным органам.

Напомним, в конце августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Было найдено отверстие в бытовом отсеке, которое позднее ликвидировано российскими космонавтами. 11 декабря во время выхода в открытый космос космонавты взяли образцы с обшивки корабля. Они также доставлены на Землю.

Комментарии

5

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kir_pich_101 20 декабря 2018 | 08:35

Если не охранять, то местные жители набегут и дырок еще наделают.
Ищи потом нужную...

vasyakirin 20 декабря 2018 | 08:43

kir_pich_101: Интересно, а как сохранились улики, если аппарат разогревается до температуры плавления во время спуска?

viteck 20 декабря 2018 | 08:48

"На нём с МКС вернулись российский космонавт и двое астронавтов"
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Чем отличается космонавт от астронавтов, в данном случае?

y3emen1 20 декабря 2018 | 08:36

так это они дырку под охану взяли?

udalennyi2 20 декабря 2018 | 08:48

Космонавты дыру с космоса привезли? черную.

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