Госорганы и корпорации потратят на празднование Нового года больше 140 миллионов рублей
Это подсчитал РБК, проанализировав новогодние закупки. Больше всего на празднование Нового года потратит Управление делами президента почти 40 миллионов рублей. Основная статья расходов – новогодний приём президента, который пройдёт 27 декабря в Большом театре. Прошлом году президентский приём, проходивший в Кремлёвском дворце, обошёлся чуть больше, чем в 15 миллионов рублей. На втором месте по объёму новогодних закупок Минобороны, которое выделило на эти цели 27 миллионов рублей. На третьем месте Генпрокуратура, которая потратит 25 миллионов.
Комментарии5
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luger_max_otto 20 декабря 2018 | 08:21
Органы у путинской власти прожорливые- даже задницы прожорливые!
vezdehod1 20 декабря 2018 | 08:38
Так Госорганы должны поддерживать свои "Органы" - иначе они окончательно разложатся.
student_ru_ru 20 декабря 2018 | 08:33
Почему простые граждане празднуют на свои личные, а госорганы на государственные, а стало быть, на личные граждан, отданные в виде налогов этим госорганам? Почему они их пропивают и во имя какой идеи?
vlabumur 20 декабря 2018 | 08:33
— Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
"Иван Васильевич меняет профессию"
arc1000i 20 декабря 2018 | 08:51
vlabumur: student_ru_ru: vezdehod1: luger_max_otto:
С праздниками, светлолицые, с праздниками!
19.12 - День рождения военной контрразведки. 100 лет!
20.12 - День рождения органов госбезопасности
21.12 - День рождения И.В.Сталина. 140 лет!