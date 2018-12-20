В Мосгордуму внесён проект поправок, предлагающие резко повысить штраф за неуплату парковок
Сейчас размер штрафа составляет 2,5 тысячи. Его предлагается повысить до 5 тысяч рублей. Авторы поправок из думской комиссии по законодательству считают, что нынешний размер штрафа не соответствует степени общественной опасности деяния.
Как отмечает «КоммерсантЪ», законопроект внесён в первоочередном порядке. Как правило, такая формулировка значительно ускоряет принятие документа.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
blindpew_33 20 декабря 2018 | 08:27
"степени общественной опасности деяния"
Охренеть.
Даже не знаю, как комментировать.
Неоплата воздуха на карман Ликсутову - чрезвычайно общественно опасное деяние.
ansata 20 декабря 2018 | 08:28
" размер штрафа не соответствует степени общественной опасности деяния. "
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ух ты ж!
nemez1 20 декабря 2018 | 08:45
А вот чиновники в москве совсем не платят за парковку своих машин.
jurmak 20 декабря 2018 | 09:03
а в СССРе везде и все парковки были бесплатные.