Спускаемый аппарат корабля «Союз» приземлился в Казахстане

На борту находятся российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серина Ауньон-Ченселлор и астронавт ЕКА Александр Герст. Об этом сообщил «Интерфакс» из Центра управления полётами. К месту посадки отправились поисково-спасательные отряды.

Напомню, в конце августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Было найдено отверстие в бытовом отсеке, которое позднее ликвидировано российскими космонавтами. 11 декабря во время выхода в открытый космос космонавты взяли образцы с обшивки корабля. Они также доставлены на Землю, их исследуют эксперты, чтобы выяснить причины возникновения отверстия.