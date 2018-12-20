Президент Владимир Путин сегодня проведет большую ежегодную пресс-конференцию
Она состоится уже в 14-й раз.
Большая пресс-конференция пройдет без каких-либо инноваций, рассказали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью агентству ТАСС сказал, что организаторы нацелены не на новые форматы, а на создание условий для диалога Путина и журналистов. В разговоре же с телеканалом НТВ Песков сказал, что президент готовится к пресс-конференции на протяжении трех дней. В Кремле ожидают, что главными темами будут российско-американские отношения, экономическая ситуация и региональные проблемы. На пресс-конференцию аккредитованы 1702 журналиста – это рекорд за всю историю подобных мероприятий. При этом в прошлом году при чуть меньшем количестве представителей СМИ было задано 55 вопросов, из них 6 – от иностранных журналистов. Как правило, большая пресс-конференция Путина продолжается более 3 часов. Рекорд был поставлен 10 лет назад – 4 часа 40 минут.
Пресс-конференция Путина начнется в 12:00.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lenin3 20 декабря 2018 | 08:13
Кто-то будет это смотреть?Или бюджетникам на рабочие места привезут зомбоящики?)))
Да,и точно будет вопрос от работников хлебокомбината,не даром из каждого утюга про него рассказывают...)))
vezdehod1 20 декабря 2018 | 08:41
Вопросы отобраны заранее и ответы на них Заранее известны - Во всём виновата Америка и её сателлиты.
ansata 20 декабря 2018 | 08:11
По мне без разницы, что он говорит. Мне важно, что он делает.
cromwel 20 декабря 2018 | 08:15
Готовим вилки для снятия лапши. Хотя я всеравно такое дерьмо не смотрю.
stichirichi 20 декабря 2018 | 08:18
..с колен встали, всё развивается, в целом всё замечательно, но было бы ещё лучше если бы враги не мешали, вы что хотите как в Париже?...
вот и вся пресс-конференция)
cherepovets 20 декабря 2018 | 08:20
Ждем угодливых, заранее спланированных вопросов и таких же ответов с основными фразами: "а вот в Украине", "запад в кризисе", "нашему движению вперед ничто не помешает", "нашим партнерам не дают покоя наши природные богатства", "у нас рекордно низкая безработица", "коррупции не место в нашей стране", "мы должны развивать".
u237 20 декабря 2018 | 08:22
ЗАДОЛБАЛ
romantik56 20 декабря 2018 | 08:24
Журналисты типа Майкла Бома, прописавшегося в качестве, якобы, оппозиционера?
ly4_sveta 20 декабря 2018 | 08:33
Есть такой фильм о Брежневе - «Заяц над бездной».
К Путину уже тоже подходит, освободиться бы ему от
этих властных пут, а то уже очень смешон стал.
Вот просто - посмешище!!!))) Но, не понимает, не видит
себя со стороны.
wlad5210 20 декабря 2018 | 08:34
Рекорды, рекорды.... Рекорды пустоты, чванства, озверения....
ly4_sveta 20 декабря 2018 | 08:41
«План Путина - победа России!»
А получили «Клан Путина - беда России!»
И как, все-таки, любит русский народ слушать
нескончаемое - бла-бла-бла... И относиться ко
всему властному беспределу с пониманием.
Ну, ведь Сам просит же.))) Да, не французы.