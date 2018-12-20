Государственные структуры и корпорации потратят 141 миллион рублей на новогодние праздники

Это следует из данных по госзакупкам.

Больше всего денег в преддверии Нового года потратит Управделами президента со сметой 36 миллионов рублей, на втором месте – Министерство обороны, а на третьем – Росгвардия, пишет сайт РБК.

Самые серьезные траты Управления делами президента связаны с новогодним приемом президента, который пройдет в Большом театре 27 декабря. На него потратят 13 миллионов рублей. Кроме того, еще 7 миллионов выделено на подарки участникам банкета, 4 миллиона заплатят за концерт в Большом Кремлевском дворце и 11 миллионов на другие различные подарки и сувениры. Министерство обороны на Новый год закупает подарки для сотрудников и их детей и организует корпоративы. Однако подробная информация о госзакупках военного ведомства не разглашается. Большая часть предновогодних трат Гепрокуратуры направлена детские подарки, состоящие из кондитерских изделий и игрушки, общей стоимостью тысяча рублей каждый. Всего эта статья расходов предусматривает 20 миллионов рублей. В госзакупках Минфина значится контракт на 2,8 миллиона рублей на новогодние украшения в подмосковном комплексе. В здании установят новогодний трон Деда Мороза и установят пятиметровую елку.

В Госдуме и Совете Федерации на Новый год выделили чуть больше миллиона рублей.