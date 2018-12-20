Государственные структуры и корпорации потратят 141 миллион рублей на новогодние праздники
Это следует из данных по госзакупкам.
Больше всего денег в преддверии Нового года потратит Управделами президента со сметой 36 миллионов рублей, на втором месте – Министерство обороны, а на третьем – Росгвардия, пишет сайт РБК.
Самые серьезные траты Управления делами президента связаны с новогодним приемом президента, который пройдет в Большом театре 27 декабря. На него потратят 13 миллионов рублей. Кроме того, еще 7 миллионов выделено на подарки участникам банкета, 4 миллиона заплатят за концерт в Большом Кремлевском дворце и 11 миллионов на другие различные подарки и сувениры. Министерство обороны на Новый год закупает подарки для сотрудников и их детей и организует корпоративы. Однако подробная информация о госзакупках военного ведомства не разглашается. Большая часть предновогодних трат Гепрокуратуры направлена детские подарки, состоящие из кондитерских изделий и игрушки, общей стоимостью тысяча рублей каждый. Всего эта статья расходов предусматривает 20 миллионов рублей. В госзакупках Минфина значится контракт на 2,8 миллиона рублей на новогодние украшения в подмосковном комплексе. В здании установят новогодний трон Деда Мороза и установят пятиметровую елку.
В Госдуме и Совете Федерации на Новый год выделили чуть больше миллиона рублей.
Комментарии4
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keg 20 декабря 2018 | 08:11
ну а нам из подарков как обычно - повышение налогов,жкх,цен на бензин ,продукты ,повышение пенсионного возраста и прочие "радости"....
dominator13 20 декабря 2018 | 08:21
Нищеброды.В мафиозной стране паханы-жопошники!
И из этих денег 70% украдут.Потому что крысы?
alex_sionist 20 декабря 2018 | 08:39
Гуляют менты, генералы, прокуроры и чиновники все остальные денег нет, но вы держитесь.
ly4_sveta 20 декабря 2018 | 09:03
Постыдился бы и отказался бы, если был бы приличным
человеком, но он им никогда не был, а потому пускает
народные деньги ни на народные нужды, а на пропой и
обжорство своей ненасытной компрадорской «элиты».
И все это показательно, на виду у всего мира - вот какой
он богатый, мощный, роскошный и благополучный. А все
холуи и верные его псы будут подвывать своему хозяину,
заглядывая подобострастно в глаза, пресмыкаясь и вылизывая
пятки. Не забыли бы ещё и шутовские колпаки-костюмы надеть
посмешнее и поюродивее.