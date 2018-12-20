Лев Пономарев сегодня обжалует в Мосгорсуде отказ отпустить его на прощание с Людмилой Алексеевой
Ранее такое решение принял Тверской суд: по его мнению, правозащитник не может считаться близким человеком покойной.
Защита Пономарева, как и было обещано ранее, обжалует решение судьи Тверского суда Дмитрия Гордеева. На заседании 10 декабря представители правозащитника зачитали от его имени заявление с просьбой приостановить арест на семь суток, чтобы дать возможность проститься с Алексеевой. Адвокаты подчеркнули, что речь идёт не о смягчении наказания, а лишь о его отсрочке для выполнения «христианской обязанности». Тем не менее, судья ответил отказом. Алексееву похоронили на следующий день без Пономарева, но защита все равно собирается обжаловать решение Гордеева.
Сейчас правозащитник продолжает отбывать арест за призыв выйти на несогласованный митинг в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Тот же судья Гордеев назначил ему 25 суток ареста, но затем Мосгорсуд снизил срок до 16 суток.
Срок административного ареста Пономарева истекает 21 декабря.
Комментарии6
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otets_zvezdonyi 20 декабря 2018 | 08:11
а смысл...?
volgin_jw 20 декабря 2018 | 08:12
otets_zvezdonyi: Снегурочку выкопают для прощания с Пономаревым.
cromwel 20 декабря 2018 | 08:18
Этому козлу лишь бы шум вокруг себя поднять. Он не родственник и ему не положено. И он об этом знает.
vitaminoz 20 декабря 2018 | 08:41
cromwel: козел-это ты; даже не так: ты-это собирательный образ козлов-потомков вертухаев, генетических рабов, лишенных индивидуальностей. Гребаное стадо ты.
arc1000i 20 декабря 2018 | 08:48
Почему на "семь суток"? Он что, из Красноярска собирался поездом добираться?
ly4_sveta 20 декабря 2018 | 08:48
Путин там был самым близким человеком.)))
Правда, раньше свора всяких его «нашистов»
и «идущих вместе» подвергала травле эту
достойную женщину - преследуя воплями,
стреляя в макет головы, забрасывая помидорами
и яйцами, оскорбляя... Но бессовестным людям -
все божья роса, прутся внаглую, что на свадьбу,
что на похороны.