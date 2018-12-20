Лев Пономарев сегодня обжалует в Мосгорсуде отказ отпустить его на прощание с Людмилой Алексеевой

Ранее такое решение принял Тверской суд: по его мнению, правозащитник не может считаться близким человеком покойной.

Защита Пономарева, как и было обещано ранее, обжалует решение судьи Тверского суда Дмитрия Гордеева. На заседании 10 декабря представители правозащитника зачитали от его имени заявление с просьбой приостановить арест на семь суток, чтобы дать возможность проститься с Алексеевой. Адвокаты подчеркнули, что речь идёт не о смягчении наказания, а лишь о его отсрочке для выполнения «христианской обязанности». Тем не менее, судья ответил отказом. Алексееву похоронили на следующий день без Пономарева, но защита все равно собирается обжаловать решение Гордеева.

Сейчас правозащитник продолжает отбывать арест за призыв выйти на несогласованный митинг в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Тот же судья Гордеев назначил ему 25 суток ареста, но затем Мосгорсуд снизил срок до 16 суток.

Срок административного ареста Пономарева истекает 21 декабря.