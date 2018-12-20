Экипаж-57 экспедиции МКС вернется сегодня на Землю. /Расстыковка запланирована на 04:40 мск/ или /корабль уже отчалил от станции – в зависимости от времени/. Приземление спускаемого аппарата в степях Казахстана ожидается после 8 утра (08:04 мск).

Домой возвращаются россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньон-Чэнселлор. Они проработали на орбите с 6 июня и должны были завершить свою космическую миссию 3 декабря. Однако, из-за аварии при запуске «Союза» 11 октября, сроки возвращения пришлось сдвинуть. Кстати, с собой экипаж привезет пробы и элементы внешней обшивки бытового отсека другого пилотируемого корабля, в котором в конце августа было обнаружено отверстие. Образцы доставят в экспертно-криминалистическую лабораторию для установления причин инцидента.

Накануне на станции состоялась церемония передачи командования.

Астронавт Александр Герст передал свои полномочия и символический ключ управления командиру экспедиции МКС-58 космонавту Олегу Кононенко. Как рассказали в Роскосмосе, «смену власти» на МКС экипаж всегда отмечает по старой морской традиции — звоном в колокол.

На Земле уже все готово к встрече экипажа. На место прибыла поисково-спасательная группировка в составе 13 единиц авиатехники, свыше двух десятков автомобилей и спецтехники, а также около 200 человек личного состава. По данным метеорологов, в районе посадки ожидается мороз до -20 градусов.