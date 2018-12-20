Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-09» штатно отделился от  приборно-агрегатного и  бытового отсека

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым,

астронавтами NASA Сериной Ауньон-Чэнселлор и ЕКА Александром Герстом штатно разделился на отсеки, передает в четверг корреспондент

«Интерфакса» из Центра управления полетами. «Есть разделение корабля на отсеки», — сообщил диктор трансляции в ЦУПе.

В 7:38 мск корабль «Союз МС-09» разделился на три части: спускаемый аппарат, бытовой и

приборно-агрегатный отсеки.

Корабль отстыковался от МКС в 04:40 мск.

Вскоре спускаемый аппарат войдет в плотные слои атмосферы и продолжит снижение, а бытовой отсек сгорит. В 08:03 мск спускаемый аппарат должен

приземлиться недалеко от города Джезказган.