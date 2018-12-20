Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-09» штатно отделился от приборно-агрегатного и бытового отсека
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым,
астронавтами NASA Сериной Ауньон-Чэнселлор и ЕКА Александром Герстом штатно разделился на отсеки, передает в четверг корреспондент
«Интерфакса» из Центра управления полетами. «Есть разделение корабля на отсеки», — сообщил диктор трансляции в ЦУПе.
В 7:38 мск корабль «Союз МС-09» разделился на три части: спускаемый аппарат, бытовой и
приборно-агрегатный отсеки.
Корабль отстыковался от МКС в 04:40 мск.
Вскоре спускаемый аппарат войдет в плотные слои атмосферы и продолжит снижение, а бытовой отсек сгорит. В 08:03 мск спускаемый аппарат должен
приземлиться недалеко от города Джезказган.
Комментарии2
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a_111111 20 декабря 2018 | 07:53
Это тот который с дыркой в боку....
rampa 20 декабря 2018 | 07:54
успешного приземления