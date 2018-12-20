В столичном регионе с 1 января будет увеличена стоимость проезда в пригородных поездах
Как пояснили в департаменте экономической политики Москвы, в дальнейшем в течение года тарифы пересматриваться не будут. Новый тариф на проезд в пределах Москвы составит 36 рублей (вместо 34), а в пределах одной зоны в Подмосковье — 23 рубля (вместо 22).
Комментарии3
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anemon 20 декабря 2018 | 07:54
А зарплата и пенсия не дорожают уже 5 лет...
mihan 20 декабря 2018 | 08:10
anemon: А в Лос Анжелесе вообще собрались сделать общественный транспорт бесплатным...Во гады!!!
vasyakirin 20 декабря 2018 | 08:24
anemon: Не понимаю, если зарплаты не растут, от чего растут затраты у тех же энергетиков и соответственно, исходя из чего идет ценообразование?