В столичном регионе с 1 января будет увеличена стоимость проезда в пригородных поездах

Как пояснили в департаменте экономической политики Москвы, в дальнейшем в течение года тарифы пересматриваться не будут. Новый тариф на проезд в пределах Москвы составит 36 рублей (вместо 34), а в пределах одной зоны в Подмосковье — 23 рубля (вместо 22).