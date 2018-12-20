В Литве сегодня открывают архивы КГБ
Это может помочь узнать что-то новое о работе ведомства, а также лучше понять расследование дел о борцах за независимость, — сказал «Эху» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Андрей Черкасов.
Андрей Черкасов добавил, что открытие архивов, — это всегда хорошо. Без этого историкам остаются сплошные гадания и спекуляции, — считает председатель совета правозащитного центра «Мемориал».
Комментарии4
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tchizik 20 декабря 2018 | 07:41
О сколько нам открытий чудных....
vasyakirin 20 декабря 2018 | 08:26
tchizik: И что, РуНет еще не обособился?
sasha2011 20 декабря 2018 | 08:07
/* В Литве сегодня открывают архивы КГБ */
И сколько самоубийств случится в ближайшие дни!???
alex_sionist 20 декабря 2018 | 08:42
Очередная партия орденоносцев заплечных дел мастеров.