/* В Литве сегодня открывают архивы КГБ */

Это может помочь узнать что-то новое о работе ведомства, а также лучше понять расследование дел о борцах за независимость, — сказал «Эху» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Андрей Черкасов.

Андрей Черкасов добавил, что открытие архивов, — это всегда хорошо. Без этого историкам остаются сплошные гадания и спекуляции, — считает председатель совета правозащитного центра «Мемориал».