Минфин США снимет санкции с трех компаний Олега Дерипаски. после 18 января

В уведомлении конгрессу говорится, что российский миллиардер выполнил все требования по En +, «Русалу» и «ЕвроСибЭнерго». При этом, как отмечается в сообщении минфина, сам Дерипаска останется под санкциями, а его активы будут заморожены в США.