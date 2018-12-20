Минфин США снимет санкции с трех компаний Олега Дерипаски. после 18 января
В уведомлении конгрессу говорится, что российский миллиардер выполнил все требования по En +, «Русалу» и «ЕвроСибЭнерго». При этом, как отмечается в сообщении минфина, сам Дерипаска останется под санкциями, а его активы будут заморожены в США.
Комментарии2
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wild_division 20 декабря 2018 | 07:57
А требова5ия какие? Родину продать?
ostapba 20 декабря 2018 | 08:47
wild_division: ????купить себе в нос ЦАК...из люминия
и выполнять "ку" как чатланин.
Истинный даже