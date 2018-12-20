Минфин США внес в санкционный список имена 18 россиян

Среди них подозреваемые в отравлении Скрипалей сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров. В санкционный список также попали четыре российских информресурса бизнесмена Евгения Пригожина. В США их обвиняют во вмешательстве в выборы.