Минфин США внес в санкционный список имена 18 россиян
Среди них подозреваемые в отравлении Скрипалей сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров. В санкционный список также попали четыре российских информресурса бизнесмена Евгения Пригожина. В США их обвиняют во вмешательстве в выборы.
Комментарии2
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wild_division 20 декабря 2018 | 07:55
В список патрика, монгола, ватсона, скулла, оленя, ослова, иванова и пр, эховскую шваль.
compare 20 декабря 2018 | 09:01
wild_division: а зачем тратить бумагу? эти гаврики,все равно,дальше "мухогребска" не суют нос...