«Союз МС-09» с тремя членами экипажа, несколько часов назад покинувший МКС, включил двигатели на торможение
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа, несколько часов назад покинувший Международную космическую станцию (МКС), включил двигатели на торможение и начал сход с околоземной орбиты. Об этом сообщили в четверг журналистам в подмосковном Центре управления
полетами (ЦУП).
«Есть включение двигателей на торможение», — сказали в ЦУП.
На борту корабля находятся члены экипажа длительной экспедиции МКС-56/57 —
космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты НАСА и Европейского космического
агентства Серена Ауньон и Александер Герст. Ожидается, что в 08:03 мск спускаемый
аппарат приземлится в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).
Комментарии3
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begly_ 20 декабря 2018 | 07:31
Да не будет вам Земля пухом!
buzukin074 20 декабря 2018 | 07:35
Группе встречи - не забудьте наручники для сверлильщицы! В кандалы и одиночку! Пусть колется - кто отдал приказ, кто финансировал, кто дал сверло и где прятала дрель!
А то сдриснет в Америку - и хрен выдадут :)
koshkaedu 20 декабря 2018 | 07:35
Happy New Year!