«Союз МС-09» с тремя членами экипажа, несколько часов назад покинувший МКС, включил двигатели на торможение

«Союз МС-09» с тремя членами экипажа, несколько часов назад покинувший Международную космическую станцию (МКС), включил двигатели на торможение и начал сход с околоземной орбиты. Об этом сообщили в четверг журналистам в подмосковном Центре управления

полетами (ЦУП).

«Есть включение двигателей на торможение», — сказали в ЦУП.

На борту корабля находятся члены экипажа длительной экспедиции МКС-56/57 —

космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты НАСА и Европейского космического

агентства Серена Ауньон и Александер Герст. Ожидается, что в 08:03 мск спускаемый

аппарат приземлится в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).