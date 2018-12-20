ФРГ расследует в отношении российского гражданина, нарушившего закон о внешней торговле ФРГ санкционной техники

Федеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении российского гражданина, нарушившего закон о внешней торговле ФРГ при продаже санкционной техники. Во вторник подозреваемый был задержан и помещен в СИЗО.

Федеральная прокуратура Германии проинформировала на своем веб-сайте о составе преступления и причине задержания. 68-летний гражданин России, фамилия которого не разглашается в целях защиты личных данных, подозревается в нарушении статьи 18 закона о внешней торговле ФРГ. С 2014 по 2018 год он в двух доказанных случаях продал российским клиентам техническую продукцию на сумму более одного миллиона семисот тысяч евро. Эти изделия могут использоваться в военной промышленности. В частности, речь идет об изотонических горячих прессах для герметизации летных и космических аппаратов. Это так называемые товары дуального использования, вывоз которых в Россию запрещен в соответствии с санкциями Евросоюза. Эта продукция может применяться как в гражданском машиностроении, так и в военно-промышленном комплексе. Подозреваемый россиянин намеренно уходил от контроля при вывозе товара, проводя сделки через подставных лиц, используя поддельные документы и производя технические манипуляции с изделиями. За подобные преступления закон о внешней торговле ФРГ предусматривает не менее одного года лишения свободы. Приказ о взятии под стражу был выпущен следователем Федеральной судебной палаты 12 декабря. Подозреваемый был задержан в районе Штутгарта. Полиция также обыскала квартиру и служебные помещения россиянина в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Заключение в следственный изолятор – обычная мера в случаях, когда подозреваемый в совершении преступления на территории ФРГ не имеет гражданства Германии. Российский гражданин может обратиться как к своим адвокатам, однако освобождение под залог в Германии не практикуется.