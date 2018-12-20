США выводят свой контингент из Сирии — немедленно и в полном составе
Пентагон получил приказ от Дональда Трампа вывести войска как можно быстрее.
Первой о том, что Дональд Трамп выводит американские войска из Сирии, сообщила газета Вашингтон Пост со ссылкой на чиновника Пентагона.
Менее часа спустя Трамп написал в твиттере, что «мы разгромили в Сирии ИГИЛ* (*запрещенную в России организацию), что было моей единственной причиной пребывания там в течение президентства Трампа».
Газета Нью-Йорк Таймс сообщила, что Пентагон пытался отговорить Трампа от вывода войск из Сирии — это станет предательством курдских союзников, которые теперь остаются под угрозой нападения со стороны Турции.
Вывод войск из Сирии было одним из предвыборных обещаний Трампа, и сейчас, когда президент США не может добиться от конгресса финансирования строительства обещанной стены на границе с Мексикой и работа правительства может быть приостановлена из-за этого, выполнить обещание по Сирии — политически выгодное решение. Трамп собирался вывести войска из Сирии еще в апреле, но тогда Пентагон уговорил президента дать еще немного времени на завершение миссии.
В Сирии сейчас находится контингент из двух тысяч американских войск.
Комментарии7
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yavernus 20 декабря 2018 | 07:25
Наконец-то в Сирии вздохнут свободнее! Остальные участники "коалиции" без США разбегутся сами.
palm_coast 20 декабря 2018 | 07:26
Трамп гордость Америки!
nepeanois 20 декабря 2018 | 07:40
palm_coast: выполняет предвыборное обещание не мешать путину хозяйничать в сирии
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 20 декабря 2018 | 07:49
Хорошо бы тренд усиливал свою мощь
в направлении ослабления гонки вооружений в целом.
velbkeirf2 20 декабря 2018 | 07:27
И шо коалиция не будет больше бомбить а тока Израиль?
mulltipulti 20 декабря 2018 | 08:08
velbkeirf2 :И шо коалиция не будет больше бомбить
=> Стадо кретинов не верит, что цены на продукты увеличатся из-за подорожания бензина. Власти обещали вычислить, обманывают ли их транспортные компании:)))
naina_stavrulevna 20 декабря 2018 | 08:35
Решил нарушить традиию и больше не поддерживать курдов. С одной стороны предательство, а с другой прагматическое решения ибо турки важнее. Бизнес и ночего личного.