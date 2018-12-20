Доклад о массовых нарушениях прав человека в Чеченской республике представят сегодня в ОБСЕ
Его составил австрийский юрист Вольфганг Бенедек по заказу 16 стран из Постоянного совета. Он признал многочисленные факты нарушений, в том числе и преследование представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом «Эху» рассказал директор программ Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков
Игорь Кочетков добавил, что в докладе содержатся рекомендации не только к России, но и к другим странам, где сейчас находятся жертвы преследования в Чеченской республике.
Комментарии2
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 20 декабря 2018 | 07:47
Кадыров
против вождизма-сталинизма, а сам ведёт себя с инакомыслящими
по заветам Сталина.
volgin_jw 20 декабря 2018 | 07:47
Но не зря, околев
Он лежит на росе
Ведь за это РФ
Исключат из ПАСЕ