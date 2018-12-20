Доклад о массовых нарушениях прав человека в Чеченской республике представят сегодня в ОБСЕ

Его составил австрийский юрист Вольфганг Бенедек по заказу 16 стран из Постоянного совета. Он признал многочисленные факты нарушений, в том числе и преследование представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом «Эху» рассказал директор программ Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков

Игорь Кочетков добавил, что в докладе содержатся рекомендации не только к России, но и к другим странам, где сейчас находятся жертвы преследования в Чеченской республике.