Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет сегодня в Москве
Это мероприятие – способ коммуникации между президентом и гражданами России. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
В этом году большая пресс-конференция будет проводиться в 14-й раз.
Комментарии7
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ostapba 20 декабря 2018 | 06:39
Способ??
Этот способ в журнале "ярбух фюр психопатологик" внесен в раздел "сексуальные извращения"
Под пунктом "Онанизм".
Даже..
igorrrpadlowitchs 20 декабря 2018 | 07:09
ostapba: самое ужасное , не то, что ничтожество 14 год подряд будет лгать, а то , что большинство будет в эту ложь свято верить !
ostapba 20 декабря 2018 | 07:10
...psych. Sexualtriebe (происходящая из внутренних источников раздражения сила, ориентированная на устранение сексуального возбуждения путём непосредственного или опосредованного удовлетворения первичных позывов)
zkotor 20 декабря 2018 | 06:43
Ему не вопросы пустопорожние бесконечно задавать надо, а давно пора уже жёстко с ответами ознакомить и не по французскому, а по ливийскому сценарию
riccon 20 декабря 2018 | 07:02
zkotor:
Пустая бравада. Вы будете ловить каждое слово своего любимого президента.
alexakimfaa 20 декабря 2018 | 06:47
Кому нужна эта т.н. "большая пресс-конференция"?..Одно и то же из года в год - и вопросы "какие надо",и массовое приглашение журналистами "царя" к себе, и подобострастное поддакивание головой, и т.п. Разумеется в основном будет про наше развитие быстрыми темпами,про Украину,Порошенко и про подлых "партнёров"....
alo0000 20 декабря 2018 | 06:49
Есть ещё старый казацкий способ - повысить НДС и пенсионный возраст.