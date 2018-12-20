При СПЧ создали комиссию по контролю за случаями пыток в местах заключения
Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Международной группы «Агора» Павел Чиков. Председателем комиссии стал глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин. В беседе с «Новой газетой» он заявил, что будет работать не столько с сообщениями о пытках, сколько с неадекватной реакции властей на них.
Комментарии3
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alo0000 20 декабря 2018 | 06:51
Это дело нельзя на самотёк пускать. Не могут победить, надо возглавить.
igorrrpadlowitchs 20 декабря 2018 | 07:06
alo0000: спч- дрессированные муделя путина!
plidurok Андрей Филимонов 20 декабря 2018 | 07:03
Похоже на борьбу известного персонажа с ветряными мельницами, поскольку не реакция, а сама власть неадекватная.