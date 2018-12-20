При СПЧ создали комиссию по контролю за случаями пыток в местах заключения

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Международной группы «Агора» Павел Чиков. Председателем комиссии стал глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин. В беседе с «Новой газетой» он заявил, что будет работать не столько с сообщениями о пытках, сколько с неадекватной реакции властей на них.