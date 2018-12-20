США в течение месяца снимут санкции с группы компаний En+, «Русала» и «ЕвроСибЭнерго»
Все они принадлежат российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. Сам он останется под санкциями. Активы бизнесмена, в которых ему принадлежит более 50%, останутся заморожены. Как говорится в уведомлении Минфина США, направленном в Конгресс, российские компании согласились на значительные изменения в своих корпоративных структурах и управлении. В частности, они снизили доли Дерипаски ниже 50 процентов.
Комментарии2
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koshkaedu 20 декабря 2018 | 06:54
А это согласовано с рыбкой?
yralez 20 декабря 2018 | 07:02
И чо ?
Люминиевые провода в новостройках отменят ?