США расширили санкционные списки в отношении России
Ограничения введены в ответ на вмешательство России в американские выборы, кибератаки на WADA и ОЗХО, а также за попытку отравления Скрипалей. В общей сложности рестрикции применены в отношении 18-ти физических лиц (в основном – сотрудников ГРУ) и четырех информационных ресурсов, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Комментарии6
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alex949 20 декабря 2018 | 06:46
Шо теперь будет с щятами и недвигой сотрудников гру в майяами и ландоне ? Ужос !
alehan22747 20 декабря 2018 | 06:58
alex949: а будет то, что вместо того чтoбы кататься в Европу двое путинских педрил мишкин и чепига будут дрочить в присядку в своем мухосранске...вместе с тобой и остальными:)))
alex949 20 декабря 2018 | 07:16
ale0han22747: так они теперь Кошкин и Мышкин
plidurok Андрей Филимонов 20 декабря 2018 | 06:52
Безобразие! И как прикажете теперь петрову и боширову травить своих бывших сослуживцев и их родственников?
splin2 20 декабря 2018 | 07:11
plidurok: Минфин США ввел санкции против российских ГРУшников Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.
В списке лиц, в отношении которых введены санкции, находятся Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых Путин представил общественности под псевдонимами Руслан Боширов и Александр Петров,))
sergirusso 20 декабря 2018 | 07:13
Ребя, вы забыли ввести санкции против уборщиц в Кремле!