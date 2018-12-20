США расширили санкционные списки в отношении России

Ограничения введены в ответ на вмешательство России в американские выборы, кибератаки на WADA и ОЗХО, а также за попытку отравления Скрипалей. В общей сложности рестрикции применены в отношении 18-ти физических лиц (в основном – сотрудников ГРУ) и четырех информационных ресурсов, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.