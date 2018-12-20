Минфин США расширили санкционные списки против России
Под санкции попали лица, работавшие на Олега Дерипаску, подозреваемые в атаке в Солсбери, взломе WADA и вмешательстве в американские выборы. В расширенные санкционные списи внесены 15 сотрудников ГРУ и четыре информресурса из России.
Комментарии2
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zkotor 20 декабря 2018 | 06:38
На фоне гуляющего гоголем дерибаски все эти санкции на всякую мелочь - клоунада от Донни
slavon 20 декабря 2018 | 07:18
А почему *всемогущий* Дерипаска не запретил новые санкции?
Он же снял санкции со своих компаний!!!
Или он не патриот?