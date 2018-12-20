Минфин США расширили санкционные списки против России

Под санкции попали лица, работавшие на Олега Дерипаску, подозреваемые в атаке в Солсбери, взломе WADA и вмешательстве в американские выборы. В расширенные санкционные списи внесены 15 сотрудников ГРУ и четыре информресурса из России.