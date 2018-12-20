Олегу Дерипаске удалось добиться снятия санкций США со своих ключевых активов — En+, «Русала» и «Евросибэнерго». Для этого бизнесмену пришлось не только резко снизить доли в компаниях (часть акций головной En+ придется отдать ВТБ, Glencore и благотворительному фонду), но и отдать почти полный контроль над ними через советы директоров «Русала» и En+ гражданам США и Великобритании. Сам Дерипаска остается в черном списке и не сможет получать доход от своих активов. Минфин США сообщил, что снимет санкции с ключевых активов Олега Дерипаски через 30 дней. Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и их ключевые активы попали в черный список 6 апреля, после этого граждане и компании из США не могут вести с ними дела.