Верховный суд Крыма, должен рассмотреть еще 5 апелляций на арест украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Верховный суд Крыма, как ожидается, рассмотрит еще пять апелляций на арест украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Российские власти обвиняют их в незаконном пересечении госграницы.

Сегодня будут рассматриваться жалобы военных моряков Михаила

Власюка, Сергея Попова, Владислава Костышина, Богдана Головаша и командира бронекатера «Бердянск» Романа Мокряка. Защита просит отменить решение о заключении их под стражу.

Как сообщалось, 25 ноября российские пограничники обстреляли, протаранили и захватили три украинских судна, которые попытались пройти из Одессы в Мариуполь. Экипажи в составе 24 человек были задержаны и позже арестованы до 25 января. Крымские суды предъявили им обвинения в нарушении российской границы, совершенном по предварительному сговору. Украинцам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас большая часть из них находится в московское СИЗО «Лефортово». Трое раненых при задержании — в медблоке «Матросской тишины». Между тем, моряки один за другим отказываются от дачи показаний и называют себя военнопленными. В Киеве заявляют, что по этой причине суду они не подлежат. Москва со своей стороны настаивает, что нельзя применять к арестованным такой статус, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

Всего на данный момент апелляции подали адвокаты 15 моряков. 5 из них были рассмотрены вчера, еще по пятерым решение ожидается завтра.