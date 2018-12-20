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06:05, 20 декабря 2018

Суд сегодня проведет предварительные слушания по иску акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину

Они хотят взыскать с бывшего кандидата в президенты более миллиарда рублей.
Акционеры – это семья Маркиных, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодовникова – хотят вернуть в Совхоз имени Ленина сумму, которая совпадает со стоимостью двух земельных участков. Они десять лет назад были переданы компании «ТТ Девелопмент», участником которой также является Грудинин. При этом арбитражные суды всех трех инстанций ранее признали сделку незаконной, отмечая, что цена превышала номинальную стоимость земли в 37 раз. Однако тогда акционеры Совхоза имени Ленина не подавали требование о возвращении земельных участков. Также неизвестно, связано ли это разбирательство с незаконной сделкой о передаче земельных участков. Помимо этого истцы также хотят взыскать с экс-кандидата в президенты 1 млн рублей упущенной выгоды.
На президентских выборах в этом году Грудинин набрал чуть менее 12 процентов и занял второе место.

Комментарии

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tetriz 20 декабря 2018 | 06:46

А вот нефик с вошьтём состязаться!
Ишь, обнаглели, быдло! ^^

(комментарий скрыт)

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