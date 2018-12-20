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06:01, 20 декабря 2018

Общий долг перед сотрудниками хлебзавода «Черкизово» оценивается в 28 миллионов рублей

Об этом «Эхо Москвы» сообщили в столичной мэрии. Уже сегодня комбинат «Черемушки» возьмет хлебзавод под свое управление и  выплатит работникам первые 10 миллионов. Остальные долги будут погашены в кратчайшие сроки. Столичные власти рассчитывают, что уже сегодня завод возобновит работу. В коне прошлой недели сотрудники хлебзавода «Черкизово» объявили голодовку, которая продолжается по сей день. Как передает ТАСС, Гендиректор завода Ян Соловьев задержан. В пятницу будет решаться вопрос о его аресте. Голодающие хлебозавода «Черкизово» опровергают сообщение Следственного комитета о выплатах заработных плат. В интервью нашему корреспонденту один из них сказал, что голодовка продолжается. Протестующий добавил, что ожидает получить свою зарплату в ближайшие два дня. Ситуация с хлебозаводом в Черкизово не повлияет на доступность хлеба в магазинах, — сказал «Эху» президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров. При этом нужно понимать, что общая ситуация с подобными товарами в столице сейчас плачевная, поскольку количество предприятий очень мало — подчеркнул Юрий Кацнельсон.

Комментарии

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grigorcar 20 декабря 2018 | 06:42

опа-на! уже 28 млн.! а мужики-то не знают! продолжают поди думать, что им тока 10 млн. должны. а эти 10 - не 10 теперь, а первые 10.

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