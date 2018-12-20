Общий долг перед сотрудниками хлебзавода «Черкизово» оценивается в 28 миллионов рублей.

Об этом ЭМ сообщили в столичной мэрии. Уже сегодня комбинат «Черемушки» возьмет хлебзавод под свое управление и выплатит работникам первые 10 миллионов. Остальные долги будут погашены в кратчайшие сроки. Столичные власти рассчитывают, что уже сегодня завод возобновит работу. В коне прошлой недели сотрудники хлебзавода «Черкизово» объявили голодовку, которая продолжается по сей день. Как передает ТАСС, Гендиректор завода Ян Соловьев задержан. В пятницу будет решаться вопрос о его аресте.