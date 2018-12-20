ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5%.
В следующем году могут произойти еще три повышения ставки до среднего уровня в 3,125% годовых.
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В следующем году могут произойти еще три повышения ставки до среднего уровня в 3,125% годовых.
Александр Логинов: Чтобы русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг-тесты Могу на 1000% сказать, что в чём меня обвиняют неправда, и хочу задать риторический вопрос— неужели Русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, что бы заниматься тем в чём нас обвиняют!?
На большой пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря будет четыре основных темы. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь пойдет о самом президенте, обстановке в мире и международных конфликтах, «роли России в урегулировании этих конфликтов и о жизни внутри страны.
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