На большой пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря будет четыре основных темы.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь пойдет о самом президенте, обстановке в мире и международных конфликтах, «роли России в урегулировании этих конфликтов и о жизни внутри страны. Песков уточнил, что украинских журналистов на пресс-конференции не будет, за исключением одного, который, как выразился пресс-секретарь, «пользуется абсолютным правом доступа на все мероприятия» и которого никак не ограничивают. Имя этого журналиста он не назвал.