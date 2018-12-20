На большой пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря будет четыре основных темы.
Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь пойдет о самом президенте, обстановке в мире и международных конфликтах, «роли России в урегулировании этих конфликтов и о жизни внутри страны. Песков уточнил, что украинских журналистов на пресс-конференции не будет, за исключением одного, который, как выразился пресс-секретарь, «пользуется абсолютным правом доступа на все мероприятия» и которого никак не ограничивают. Имя этого журналиста он не назвал.
Комментарии7
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vladimir1967 20 декабря 2018 | 04:17
Короче будут одни жополизы , и вопросы типа почему вы так велики.
ostapba 20 декабря 2018 | 04:19
.....15 марта вождь принимает министра вооружений страны после чего, заслушав его доклад о состоянии промышленности отечества, впадает в шоковое состояние и долго отказывается верить министру, убеждая его самого поверить в «окончательную победу ». На что министр практический открытым текстом заявил, что «война проиграна», о чем до него никто не смел говорить в присутствии вождя. Вождь обескураженный подобным заявлением дал министиу 24 часа, чтобы тот «поразмыслил над своими выводами». На следующий день, министр отказывается от своих слов заявляя, что «весьма погорячился» и «отныне всецело поддержит все решения своего командира.
18 марта вызывает к себе в бункер фельдмаршала, которого в тот же день назначает командующим Западным фронтом, отстранив от командования «бездарного и сонного» предыдущего.
i_one_off 20 декабря 2018 | 04:24
Четыре темы:
речь пойдет о:
1) самом президенте,
2) обстановке в мире и международных конфликтах,
3) «роли России в урегулировании этих конфликтов
4) и о жизни внутри страны.
Это я расписал для облегчения понимания.
monik_7 20 декабря 2018 | 04:50
i_one_off: По степени значимостии и очередности все верно, но общим знаменателем всех тем будет о том какая гадина этот окружающий мир
salut__521 20 декабря 2018 | 04:28
Ну роль России в "урегулировании" международных конфликтов известна и без большой пресс-конференции фюрера, а именно: российское международное урегулирование есть фашистская власть на местах плюс оккупация всей урегулируемой страны...
ptnhlo 20 декабря 2018 | 04:41
Вопрос один.Неуважаемый В.В.Ху.ло,когда уже сдохнешь?Ты уже всех достал у,бок-недомерок.Это только тебе в бреду имперском кажется,что ты мессия,но ты же клоун,но клоун ты кровавый.Захлебнись!
genviru Геннадий Вилнер 20 декабря 2018 | 04:47
Нет пустяковой темы:как подняться с 42-го места в мире по жизненному уровня граждан до хотя бы до десятого, рядом Германией. Как поставить интересы граждан впереди интересов милитаристов и агрессоров в руководстве страны.