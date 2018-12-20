США и союзники и далее будут отвечать на «злонамеренные» действия России и ее спецслужб.
Об этом говорится в заявлении Госдепа США. В заявлении отмечается, что расширенные накануне санкции являются ответом на «безответственные действия правительства России и вопиющее игнорирования Москвой международных норм.
Комментарии5
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i_one_off 20 декабря 2018 | 04:29
Действия России не злонамеренные, а направленные на защиту её интересов. как и действия других стран в их интересах. Не хорошо (заподло) так представлять Россию, когда у самих "рыло в пуху",
rifles 20 декабря 2018 | 05:17
i_one_off:
На свое рыло погляди ,бот пропутинский.
salut__521 20 декабря 2018 | 04:38
Вот ответка прилетела и - ага... Вот ответка прилетела и - ага... Вот ответка прилетела, а товарищ фюрер всё стоит и брешет...
wowagera 20 декабря 2018 | 04:50
Защищай интересы..Но травить народ зачем?
boroda_ 20 декабря 2018 | 05:30
wowagera: А кто травит народ? Травят мух. Если ты муха, ты будешь отравлен.