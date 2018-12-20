Минфин США расширили санкционные списки против России.
Под санкции попали лица, работавшие на Олега Дерипаску, подозреваемые в атаке в Солсбери, взломе WADA и вмешательстве в американские выборы. В расширенные санкционные списи внесены 15 сотрудников ГРУ и четыре информресурса из России.
Комментарии2
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rettun 20 декабря 2018 | 04:29
пиндосы тупые! нужно вносить не их, а их детей, жён, родителей.
fessgray 20 декабря 2018 | 04:39
rettun: они не тупые, а законопослушные и гуманные. Это в стиле Рашки всех убить, посадить. За грехи человека не должна отвечать его семья! Не нужно, чтобы ради нашей завравшейся жуткой страны, была разрушена одна из лучших цивилизаций в истории человечества. Пусть США продолжают жить по демократическим принципам. Мне, как юристу, греет душу, что где-то в мире уважают Закон!