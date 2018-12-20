В столичном регионе с 1 января будет увеличена стоимость проезда в пригородных поездах.
Как пояснили в департаменте экономической политики Москвы, в дальнейшем в течение года тарифы пересматриваться не будут. Новый тариф на проезд в пределах Москвы составит 36 рублей (вместо 34), а в пределах одной зоны в Подмосковье — 23 рубля (вместо 22).
Комментарии1
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sokal123 20 декабря 2018 | 03:23
Давай ,давай -больше увеличивай народ поймет ,что олигархам нужны деньги и роптать не станет.