Генпрокурор округа Колумбия Карл Рейсин подал иск к Facebook.
Как пишет «Вашингтон пост», претензии к соцсети связаны со сбором британской аналитической компанией «Кембридж аналитика» личных данных пользователей. Иск призван заставить Facebook выполнить свое обещание касательно защиты конфиденциальности своих пользователей. По
разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 млн человек. Марку Цукербергу в апреле пришлось выступать по этому вопросу на двух слушаниях в Конгрессе.
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