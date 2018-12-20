Генпрокурор округа Колумбия Карл Рейсин подал иск к  Facebook.

Как пишет «Вашингтон пост», претензии к соцсети связаны со сбором британской аналитической компанией «Кембридж аналитика» личных данных пользователей. Иск призван заставить Facebook выполнить свое обещание касательно защиты конфиденциальности своих пользователей. По

разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 млн человек. Марку Цукербергу в апреле пришлось выступать по этому вопросу на двух слушаниях в Конгрессе.