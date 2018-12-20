В Иллинойсе выявлены сотни предполагаемых случаев насилия католических священников над детьми.

По данным Генпрокуратуры штата, епархиям Римско католической церкви в Иллинойсе было известно о почти 700 случаев обвинений в адрес священнослужителей. Как передает Ассошиэйтед Пресс, шесть епархий Иллинойса ранее публично назвали имена 185 священников, обвиненных в педофилии.