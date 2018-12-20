В Иллинойсе выявлены сотни предполагаемых случаев насилия католических священников над детьми.
По данным Генпрокуратуры штата, епархиям Римско католической церкви в Иллинойсе было известно о почти 700 случаев обвинений в адрес священнослужителей. Как передает Ассошиэйтед Пресс, шесть епархий Иллинойса ранее публично назвали имена 185 священников, обвиненных в педофилии.
Комментарии1
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begly_ 20 декабря 2018 | 03:26
Да щас такие дети, что священники и не успеют глазом моргнуть, как эти дети уже под рясой... Спасу от них нету даже католикам..