США в течение месяца снимут санкции с группы компаний En+, «Русала» и «ЕвроСибЭнерго».

Все они принадлежат российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. Сам он останется под санкциями. Активы бизнесмена, в которых ему принадлежит более 50%, останутся заморожены. Как говорится в уведомлении Минфина США, направленном в Конгресс, российские компании согласились на значительные изменения в своих корпоративных структурах и управлении. В частности, они снизили доли Дерипаски ниже 50 процентов.