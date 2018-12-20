Художник Бэнкси оставил рождественское граффити в Уэльсе.

Оно появилось на стенах гаража в городе Порт-Толбот. Видеозапись работы выложена в инстаграме художника с заголовком «С Рождеством!». На одной стене изображен мальчик с санками, который ловит языком падающие снежинки. На стене за углом нарисован горящий контейнер, и становится понятно, что на героя падает пепел. Как сообщает ITV, по распоряжению местного совета, перед работой выставили ограждение. Бэнкси занимается стрит-артом с 90-х годов, граффити он оставляет анонимно. На публике открыто он не появлялся.