Генпрокуратура Бразилии обвинила президента Мишела Темера в коррупции и отмывании денег.
Как сообщает телеканал «Глобу», дело касается президентского указа, упростившего нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании «Родримар» в обмен на некое вознаграждение. Глава государства настаивает на своей невиновности.
Комментарии1
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koshkaedu 20 декабря 2018 | 02:28
Коррупция неистребима, а пути её неисповедимы. Каждому кандидату в Президенты
надо вначале отсидеть 10-15 лет в тюрьме, а потом баллотироваться.