Генпрокуратура Бразилии обвинила президента Мишела Темера в коррупции и отмывании денег.

Как сообщает телеканал «Глобу», дело касается президентского указа, упростившего нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании «Родримар» в обмен на некое вознаграждение. Глава государства настаивает на своей невиновности.