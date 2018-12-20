Пентагон пока еще планирует сроки вывода войск из Сирии.

Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США. Он не смог уточнить сроки вывода войск и переадресовал вопрос Пентагону. Белый дом объявил накануне, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над запрещенной группировкой ИГИЛ не означает прекращения существования коалиции. По сведениям Reuters, все сотрудники госдепартамента будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены в период от 60 до 100 дней.