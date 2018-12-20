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02:06, 20 декабря 2018

Пентагон пока еще планирует сроки вывода войск из Сирии.

Об  этом заявил высокопоставленный представитель администрации США. Он не смог уточнить сроки вывода войск и  переадресовал вопрос Пентагону. Белый дом объявил накануне, что США начали вывод войск из  Сирии, но победа над запрещенной группировкой ИГИЛ не означает прекращения существования коалиции. По сведениям Reuters, все сотрудники госдепартамента будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены в период от 60 до 100 дней.

Комментарии

6

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mark60n 20 декабря 2018 | 02:34

Решение американского лидера Дональда Трампа о выводе ВС США из Сирии предотвращает возможный конфликт между Соединенными Штатами и РФ или САР. Такое заявление сделал бывший сотрудник политического отдела Госдепа и старший научный сотрудник Центра по международной политике в Вашингтоне Мэтью Хоу.

zemljanka 20 декабря 2018 | 02:43

Лилипутины давно и много раз...
Всех победили.

graeshoppe 20 декабря 2018 | 02:49

zemljanka: Да! Вовик первей Доника всех победил! Вовик получает шыкалатку, а Доник сановится в угол)

Ой, детский сад для дебилов)

zemljanka 20 декабря 2018 | 03:12

graeshoppe: Но новый вид червя назвали Dermophis donaldtrumpi ...
Эйден Белл заплатил учёному за право назвать безногую амфибию.

n_eke_name 20 декабря 2018 | 03:25

graeshoppe: "Ой, детский сад для дебилов)". Засиделся ты в нём, болезный. Взрослеть пора уж, детка! А-ха-ха-ха-ха-ха!!!

n_eke_name 20 декабря 2018 | 03:10

zemljanka: То ли дело "побеждать", строча комментарии на ЭМ. Правда?

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