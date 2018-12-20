США внесли в санкционные списки четыре российских информресурса.
Это «Экономика сегодня», «Невские новости», «Федеральное агентство новостей» и «USA Really». Американский Минфин отмечает, что первые три связаны с российской компанией Concord Management, а «USA Really» — с ФАН. Санкции введены против людей и организаций, связанных с т.н. «Проектом Лахта» Евгения Пригожина, целью которого являлось «вмешательство в политические и электоральные системы по всему миру».
Комментарии3
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zemljanka 20 декабря 2018 | 02:40
"За ушко..."
sokal123 20 декабря 2018 | 03:20
zemljanka: Что они либеральничают. Это Трамп наш Агент пытается вступится за друга Влада.
opiatnovyi63 20 декабря 2018 | 03:38
А что пригожинцы притаились, помалкивают?